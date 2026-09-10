Gece hasadı hırsızlara kaldı: Adana'da yaklaşık 1 ton salçalık biber çalındı

Olayın özeti

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tarlaya girerek ürünleri topladığı bildirildi. Sabah saatlerinde hasat için tarlaya gelen tarla sahibi durumu fark etti.

Olayın gelişimi:

Tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah hasat hazırlığı için alana geldiklerinde, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biber'in eksik olduğunu tespit etti. Görgü bilgilerine göre tarlada kimse bulunmuyordu; biberlerin gece saatlerinde toplandığı ve zanlıların tarladan ayrıldığı öğrenildi.

Çiftçinin tepkisi:

İbrahim Özkan yaşanan hırsızlığa tepki göstererek, "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi. Çiftçi, kaybın hem maddi hem de emek boyutunda etkili olduğunu vurguladı.

Soruşturma ve etkileri:

Olayla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi. Küçük ölçekli üreticiler için böylesi kayıpların doğrudan gelir azalmasına yol açtığı; güvenlik önlemleri, komşu denetimleri ve bölgesel devriyenin öneminin arttığı değerlendiriliyor.

Salçalık biberi önce hırsızlar hasat etti