Dolar 48,4902 +0,01%
Euro 56,5644 +0,11%
Bist 14.550,15 +0,31%
Altın Gram 6.950,31 -0,06%
EUR/USD 1,1641 +0,02%
Brent Petrol 100,80 -0,41%
--°

Gece hasadı hırsızlara kaldı: Adana'da yaklaşık 1 ton salçalık biber çalındı

Adana Çukurova'da gece giren kimliği belirsiz kişiler, tarla sahibinin iddiasına göre yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çaldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece hasadı hırsızlara kaldı: Adana'da yaklaşık 1 ton salçalık biber çalındı

Olayın özeti

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tarlaya girerek ürünleri topladığı bildirildi. Sabah saatlerinde hasat için tarlaya gelen tarla sahibi durumu fark etti.

Olayın gelişimi:

Tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah hasat hazırlığı için alana geldiklerinde, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biber'in eksik olduğunu tespit etti. Görgü bilgilerine göre tarlada kimse bulunmuyordu; biberlerin gece saatlerinde toplandığı ve zanlıların tarladan ayrıldığı öğrenildi.

Çiftçinin tepkisi:

İbrahim Özkan yaşanan hırsızlığa tepki göstererek, "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi. Çiftçi, kaybın hem maddi hem de emek boyutunda etkili olduğunu vurguladı.

Soruşturma ve etkileri:

Olayla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi. Küçük ölçekli üreticiler için böylesi kayıpların doğrudan gelir azalmasına yol açtığı; güvenlik önlemleri, komşu denetimleri ve bölgesel devriyenin öneminin arttığı değerlendiriliyor.

Salçalık biberi önce hırsızlar hasat etti

Salçalık biberi önce hırsızlar hasat etti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı
images

Dronla yürütülen operasyonda Samandağ'da 371 kök kenevir ele geçirildi
images

Kırşehir’de sokak çalışmaları sonucu dokuz kişiye uyuşturucu suçlaması
images

Kestel'de servis minibüsünün ters şeritte ilerlemesi araçları panikletti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

Süper lig 5. hafta programı: açılış Beşiktaş, kapanış Fenerbahçe

Çanakkale boğazında mavi denizanası sürüsü balıkçıları endişelendirdi

Dronla yürütülen operasyonda Samandağ'da 371 kök kenevir ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı