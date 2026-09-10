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Esenyurt sanat merkezinde izler ve yansımaların buluşması

Burcu Aracı’nın 'İzler ve Yansımalar' sergisi Esenyurt Sanat Merkezi’nde açıldı; eserler 27 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir, açılış yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Esenyurt sanat merkezinde izler ve yansımaların buluşması

Esenyurt Sanat Merkezi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor

Esenyurt Sanat Merkezi, ressam Burcu Aracı’nın 'İzler ve Yansımalar' adlı resim sergisine kapılarını açtı. Sergi açılışına Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ile çok sayıda Esenyurtlu sanatsever katıldı. Eserler sanat merkezinde yerel izleyiciyle buluşurken, mekanın bölgedeki kültürel çekim alanı kimliğini güçlendirdi.

Sanatçının perspektifi:

Burcu Aracı, açılışta duygu ve düşüncelerini paylaşırken sanatın kişisel ifade alanı olduğunu vurguladı. Aracı, serginin kendisi için tiyatro ve resim açısından önemli bir nokta olduğunu belirterek; eserlerine bakanların onlarda kendilerinden bir parça bulmasını umduğunu söyledi. Sanatçının sözlerinde yeteneklerin peşinden gitme çağrısı öne çıktı: herkesin yeteneğini eğitimlerle desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçi ilgisi ve yerel dönüşüm:

Sergiyi gezen Esenyurtlu ziyaretçilerden Elif Nisa Sancak da izlenimlerini paylaştı; beklenmedik yerlerde keşfedilen yeteneklerin önemine dikkat çekti ve Esenyurt Belediyesi’ne böyle etkinlikleri desteklediği için teşekkür etti. Katılımcıların ortak görüşü, Esenyurt Sanat Merkezi’nin kentin kültür yaşamına yeni soluk getirdiği yönünde oldu.

'İzler ve Yansımalar' sergisi, sanatçının farklı dönemlere ait çalışmalarını bir araya getiriyor ve Esenyurtlu sanatseverlerle etkileşim kurmayı amaçlıyor. Sergi, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek; etkinlik, yerel sanat altyapısının güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Esenyurt Sanat Merkezi’nde &quot;İzler ve Yansımalar&quot; sergisi

Esenyurt Sanat Merkezi’nde "İzler ve Yansımalar" sergisi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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