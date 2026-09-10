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Erzurum'da ağustosta 533 kazanın bilançosu

Erzurum'da ağustosta polis ve jandarma bölgelerinde 249 ölümlü/yaralanmalı dahil toplam 533 trafik kazası oldu; 7 kişi öldü, 461 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da ağustosta 533 kazanın bilançosu

aylık veriler ve genel tablo:

Erzurum'da Ağustos ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 533 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 249'u ölümlü veya yaralanmalı, 284'ü ise maddi hasarlı olarak kaydedildi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 461 kişi yaralandı.

polis ve jandarma bölgelerine göre dağılım:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre polis sorumluluk bölgesinde Ağustos ayında 213 ölümlü-yaralanmalı ve 262 maddi hasarlı olmak üzere toplam 475 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 384 kişi yaralandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre jandarma sorumluluk bölgesinde aynı dönemde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 22 maddi hasarlı olmak üzere toplam 58 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı.

yılın ilk sekiz ayına ilişkin veriler:

2026 yılının ilk 8 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 3.536 trafik kazası kaydedildi. Bu dönemde 1.335 ölümlü-yaralanmalı ve 2.201 maddi hasarlı kaza gerçekleşti; kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 2.333 kişi yaralandı.

Polis sorumluluk bölgesinde ilk 8 ayda 1.178 ölümlü-yaralanmalı ve 2.068 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, bu bölgede 20 kişi hayatını kaybetti, 2.031 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 157 ölümlü-yaralanmalı ve 133 maddi hasarlı olmak üzere toplam 290 kaza oldu; bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 302 kişi yaralandı.

Veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Ağustos 2026 Trafik İstatistik Bülteni esas alınarak derlenmiştir ve resmi kayıtların doğrudan yansımasını sunmaktadır.

ERZURUM’DA AĞUSTOS AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE 249’U ÖLÜMLÜ-YARALANMALI...

ERZURUM’DA AĞUSTOS AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE 249’U ÖLÜMLÜ-YARALANMALI, 284’Ü MADDİ HASARLI OLMAK ÜZERE TOPLAM 533 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 461 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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