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Yüreklerde umut: Antakya’da depremzede çocukların doğum günü kutlaması

Esra Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Antakya'da depremzede aileleri ziyaret ederek çocukların doğum günlerini kutladı ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüreklerde umut: Antakya’da depremzede çocukların doğum günü kutlaması

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Antakya ziyaretleri

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Antakya'da yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti. Ziyaretlerde amaç, ailelerle doğrudan temas kurmak ve çocukların moralini yükseltmek olarak açıklandı.

Masatlı Antakya ilçesinde ikamet eden Gündüz, Karabiber ve Binkaya aileleriyle bir araya geldi. Gündüz ve Karabiber ailelerinin çocuklarına sürpriz doğum günü kutlaması düzenleyerek çocukların sevincine ortak oldu.

ailelerle görüşmeler ve iletilen talepler:

Ziyaret sırasında Masatlı ailelerin hal ve hatırını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ailelerin ilettiği taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilerek karşılanacağı bildirildi ve bu konudaki yönlendirmeler not alındı.

projenin hedefleri ve sonuçları:

Yetkililer, Yüreğimizdeki Işık Projesi ile ailelerle gönül bağını güçlendirmeyi ve çocukların yüzündeki tebessümü artırmayı amaçladıklarını belirtti. Kutlamalar, depremzede çocukların günlük yaşamlarında pozitif anlar yaratmaya yönelik küçük ama anlamlı adımlar olarak değerlendirildi.

ESRA MASATLI’NIN ANTAKYA’DA AİLELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARIN DOĞUM GÜNLERİNİ...

ESRA MASATLI’NIN ANTAKYA’DA AİLELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARIN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLAMASINDAN GÖRÜNTÜLER.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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