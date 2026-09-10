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Kafede alacak-verecek tartışması silahlı çatışmaya dönüştü, üç kişi hayatını kaybetti

Denizli'de bir kafede alacak-verecek tartışması küfürleşme sonrası silahlı çatışmaya dönüştü; üç kişi öldü, üç yaralandı, üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kafede alacak-verecek tartışması silahlı çatışmaya dönüştü, üç kişi hayatını kaybetti

Olayın kısa özeti:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde bir kafede başlayan tartışma silahlı çatışmayla sonuçlandı. Olayda Ercan Kazan, Mahsun Kazan ve Suphi Bozat yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı.

Olayın gelişimi:

Emniyet kaynaklarının aktardığına göre, taraflar arasındaki anlaşmazlık alacak-verecek meselesine dayanıyordu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, önce sözlü tartışma yaşandığı; daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşme sonrası gerilimin tırmandığı ve silahların çekilmesiyle çatışmanın başladığı belirtildi.

Olayın meydana geldiği kafenin çevresinde olay anına ilişkin deliller toplanırken, soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor.

Soruşturma, gözaltı ve adli süreç:

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan kişilerden O.K., R.B. ve D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler olan Ö.M., M.B. ve R.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç ilerledikçe, polis ve adliye tarafından yapılacak açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

DENİZLİ’DE 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAFEDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA...

DENİZLİ’DE 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAFEDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI. ALACAK-VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN BAŞLAYAN TARTIŞMANIN KÜFÜRLEŞME SONRASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BEYAN EDEN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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