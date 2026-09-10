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Arsuz'da Kozaklı Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Arsuz'un Kozaklı Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; soğutma yapıldı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arsuz'da Kozaklı Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Arsuz'ta ev yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve diğer ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekipler yangına yönelerek alevlerin komşu yapılara sıçramasını engelledi. Yangın söndürüldükten sonra bölgede kapsamlı soğutma çalışması yapıldı ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirler alındı.

can kaybı yok, hasar oluştu:

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi; ancak yangın çıkan evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde görevli ekipler gerekli emniyet tedbirlerini uyguladı ve bölge güvenli hale getirildi.

ARSUZ KOZAKLI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

ARSUZ KOZAKLI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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