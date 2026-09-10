Gediz kavşağında tır ve otomobil çarpıştı; yolculardan biri ağır yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz Jandarma Karakolu Kavşağı Kütahya istikametinde tır ile otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 51 yaşındaki S.K. idaresindeki 43 HU 092 plakalı otomobil, döner kavşaktan Kütahya istikametine dönüş yaptığı sırada, Uşak istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan 32 yaşındaki S.K. yönetimindeki 26 AGC 605 plakalı tırın dorsesiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yaralıların durumu:

Kazada otomobil sürücüsü 51 yaşındaki S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki E.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün durumu iyi olarak bildirilirken, yolcu E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Güvenlik ve soruşturma:

Tır sürücüsü 32 yaşındaki S.K. kazayı yara almadan atlattı. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de alkolsüz olduğu tespit edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.

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