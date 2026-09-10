Anılarıyla birlikte evleri yanan yaşlı çift yardım bekliyor

Adana’da orman yangını üç gündür kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, üçüncü gününde sürüyor. Havadan ve karadan süren müdahalelere rağmen alevler bazı yerlerde etkisini koruyor; alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi ve çok sayıda yapı kullanılamaz hale geldi.

Müdahaleler ve son durum:

Orman Genel Müdürlüğü, dün akşam yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıklamıştı. Bu sabah itibarıyla ise hem hava araçları hem de kara ekipleriyle müdahaleler yeniden yoğunlaştırıldı. Yetkililer yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Evleri küle dönen ailelerin sesi:

Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi'nde evleri yanan aileler, kayıplarının büyüklüğünü ve yardım bekleyişini anlattı. 46 yıldır aynı evde yaşayan 6 çocuk annesi Fatiş Gül (70), eşi Mehmet Gül (72) ile birlikte canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Gül, "Ev yandı, hiçbir şeyim kalmadı" diyerek, özellikle çocukluk anıları ve fotoğraflarının yok olmasının acısını dile getirdi: "Bütün hatıralarım yandı. Çocukluğumun hatıraları, resimlerim gitti. Onları görünce ben de yanıyorum."

Bedensel engelli eşi nedeniyle kaçarken onu yalnız bırakamadığını anlatan Fatiş Gül, ailecek tahliye olduklarını ve şimdi destek beklediklerini söyledi. Mehmet Gül ise yangından tekerlekli sandalyesini alarak kurtulabildiğini, diğer eşyalarının tamamen yandığını belirtti: "Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı. Bir daha onları alamam. Tekerlekli sandalyelerim de yandı. Bir tek şu anda kullandığım kaldı."

Mahalle sakinleri ve yangından etkilenen aileler, yetkililer ve yardım kuruluşlarından gelecek desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor. Yerel yetkililer tahliye edilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiriyor.

46 YILDIR AYNI EVDE OTURAN 6 ÇOCUK ANNESİ FATİŞ GÜL (70), YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ EŞİ MEHMET (72) İLE BİRLİKTE CANLARINI ZOR KURTARDIĞINI ANLATTI.