Dolar 48,6010 +0,15%
Euro 56,4438 +0,09%
Bist 14.377,94 -0,11%
Altın Gram 6.864,78 -0,32%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 105,30 -2,16%
--°

Kaybolan çantasını bulan genç çalışan ve polis, teyzenin 200 liralık teklifini reddetti

Karaman'da çantasını düşüren 67 yaşındaki Ayşe Gümüş'ün eşyasını akaryakıt istasyonu çalışanı buldu; polis teslim etti, teyze çay için 200 lira teklif etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaybolan çantasını bulan genç çalışan ve polis, teyzenin 200 liralık teklifini reddetti

Kaybolan çantasını bulan çalışan ve polis teslim etti

Karaman’ın Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi önünde gerçekleşen olayda, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ayşe Gümüş (67) çantasını yola düşürdü. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı Muhammed Arda Çarman (20) çantayı alarak yetkililere haber verdi.

olay nasıl gerçekleşti:

İstasyon çalışanı yola düşen çantayı aldıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çanta içindeki kimlik bilgilerinden Ayşe Gümüş'e telefonla ulaştı ve çantayı güvenli şekilde sahibine teslim etti. Çantanın düşme anı ve çalışanının çantayı bulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

teşekkür ve polis tepkisi:

Çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan Ayşe Gümüş, polis ekiplerine çay içmeleri için 200 lira vermek istedi. Olayı anlatan Gümüş, "Hastaneden geliyordum. Salçalık malzemeleri almak için pazara geldim. Bir kasa domates ve biber aldım. Telefonu pazarda unutmuşum. Eve geldiğimde fark ettim. Hemen aldıklarımı eve koydum. Telefonu bulmak için pazara geldim ve telefonumu buldum. Eve giderken çantayı düşürmüşüm. Eve gittiğimde çantamın olmadığını gördüm. Sonra çantayı aramaya yola tekrar çıktım. Hiçbir eksiğim yok. Allah razı olsun. Şu 200 lirayı alın benim için bir çay için. Çok teşekkür ederim. Çok üzülmüştüm. Çok teşekkür ederim hepinize" dedi.

Polis memuru teklifi reddederek, "Çok teşekkür ederiz. Biz sizin işinizi gördük, size çantanızı güvenli bir şekilde ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Çantayı bulan ve polise teslim eden Muhammed Arda Çarman ise, "Çanta düştü. Çantayı aldım kimliğe baktım. Kimliği gördükten sonra polisi aradım. Polis ekibi çantayı teyzeye teslim etmiş, sağ olsunlar" diye konuştu.

KARAMAN&#039;DA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN ÇANTASINI DÜŞÜREN YAŞLI KADININ İMDADINA...

KARAMAN'DA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN ÇANTASINI DÜŞÜREN YAŞLI KADININ İMDADINA AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANI VE POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ. ÇANTASINA EKSİKSİZ KAVUŞAN KADININ POLİS EKİPLERİNE ÇAY İÇMELERİ İÇİN 200 LİRA TEKLİF ETMESİ YÜREKLERİ ISITTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi
images

Erbaa'da aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce bir kişi hayatını kaybetti
images

Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi
images

Geyve'de sokak ortasında gerilim: belediye görevlisi ve mimar arasında arbede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye’de gece çarpışması: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcuda durum ağır

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakalandı

Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi

Kocaeli'ye 24 yılda 491 milyon lira kültür ve turizm yatırımı, 20 bin hektarlık kıyı planı onaylandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı