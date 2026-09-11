Kaybolan çantasını bulan genç çalışan ve polis, teyzenin 200 liralık teklifini reddetti

Kaybolan çantasını bulan çalışan ve polis teslim etti

Karaman’ın Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi önünde gerçekleşen olayda, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ayşe Gümüş (67) çantasını yola düşürdü. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı Muhammed Arda Çarman (20) çantayı alarak yetkililere haber verdi.

olay nasıl gerçekleşti:

İstasyon çalışanı yola düşen çantayı aldıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çanta içindeki kimlik bilgilerinden Ayşe Gümüş'e telefonla ulaştı ve çantayı güvenli şekilde sahibine teslim etti. Çantanın düşme anı ve çalışanının çantayı bulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

teşekkür ve polis tepkisi:

Çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan Ayşe Gümüş, polis ekiplerine çay içmeleri için 200 lira vermek istedi. Olayı anlatan Gümüş, "Hastaneden geliyordum. Salçalık malzemeleri almak için pazara geldim. Bir kasa domates ve biber aldım. Telefonu pazarda unutmuşum. Eve geldiğimde fark ettim. Hemen aldıklarımı eve koydum. Telefonu bulmak için pazara geldim ve telefonumu buldum. Eve giderken çantayı düşürmüşüm. Eve gittiğimde çantamın olmadığını gördüm. Sonra çantayı aramaya yola tekrar çıktım. Hiçbir eksiğim yok. Allah razı olsun. Şu 200 lirayı alın benim için bir çay için. Çok teşekkür ederim. Çok üzülmüştüm. Çok teşekkür ederim hepinize" dedi.

Polis memuru teklifi reddederek, "Çok teşekkür ederiz. Biz sizin işinizi gördük, size çantanızı güvenli bir şekilde ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Çantayı bulan ve polise teslim eden Muhammed Arda Çarman ise, "Çanta düştü. Çantayı aldım kimliğe baktım. Kimliği gördükten sonra polisi aradım. Polis ekibi çantayı teyzeye teslim etmiş, sağ olsunlar" diye konuştu.

KARAMAN'DA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN ÇANTASINI DÜŞÜREN YAŞLI KADININ İMDADINA AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANI VE POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ. ÇANTASINA EKSİKSİZ KAVUŞAN KADININ POLİS EKİPLERİNE ÇAY İÇMELERİ İÇİN 200 LİRA TEKLİF ETMESİ YÜREKLERİ ISITTI.