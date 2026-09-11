Tepebaşı'nda bozuk yollar onarıldı

İl özel idaresinden müdahale:

Zonguldak'ta uzun süredir gündemde olan Tepebaşı Mahallesi'nin bozuk ve kullanıma elverişsiz yollarına İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Yapılan asfalt çalışmalarıyla mahalledeki taşıt ve yaya trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, öncelikli olarak bozuk zemin ve çukurlukların yoğun olduğu güzergâhlarda asfaltlama gerçekleştirdi. Uygulama; yol yüzeyinin düzeltilmesi, sürüş konforunun artırılması ve yağış sonrası oluşabilecek risklerin azaltılmasını hedefliyor. Yetkililer, çalışmaların mahallede günlük ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

Vatandaşların tepkisi:

Tepebaşı sakinleri, uzun süredir çözüm beklenen yol sorununa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşlar yapılan hizmet için Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Mahalle, belediyenin sorumluluk alanında bulunmasına karşın İl Özel İdaresi'nin devreye girmesiyle sorunlara hızlı müdahale sağlandığı kaydedildi. Yapılan çalışmaların düzenli bakım ve denetimle desteklenmesi beklentisi de dile getirildi.

ZONGULDAK’TA UZUN SÜREDİR YOL SORUNLARIYLA GÜNDEME GELEN TEPEBAŞI MAHALLESİ’NDE, BOZUK VE KULLANIMA ELVERİŞSİZ DURUMDAKİ YOLLARA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.