Fenerbahçe yeni sezona tecrübe ve iddia ile giriyor

medya günü ve kadronun tanıtımı:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi medya gününü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyuncular Nicolo Melli, Wade Baldwin IV, Melih Mahmutoğlu, Shane Larkin, Talen Horton-Tucker ve Braxton Key hazır bulundu. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, hem kadro yapılanmasını hem de sezon hedeflerini basınla paylaştı.

yönetimden hedefler ve Avrupa perspektifi:

Fenerbahçe Genel Menajeri Derya Yannier, kadroda sezon başında beklenenin üzerinde değişiklik olduğunu belirterek, 'Bu sezon kadromuzda normalden fazla değişiklik olabileceğini söylemiştik ve öyle oldu' dedi. Yannier ayrıca 'Her kupayı kazanmak için mücadele edeceğimiz bir sezon için başlayacağız' ifadelerine yer verdi. Avrupa basketbolunun geleceğine dair görüşlerini de aktaran Yannier, Ekim ayında kulüplerin bir araya gelip ortak bir yol haritası belirleyeceğini, kolektif bir çözümle pazarda ciddi bir büyüme yaşanabileceğini söyledi.

teknik ekipten oyun anlayışı ve öncelikler:

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, takım kurulumunda daha karar verici ve tecrübeli isimlere yöneldiklerini vurguladı: 'Oluşturduğumuz takım için heyecanlıyız. Yapmamız gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu biliyoruz.' Jasikevicius, geçen sezon savunmada verilen kolay sayılara dikkat çekti ve yeni kadro ile bu alandaki eksikleri kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

oyuncuların değerlendirmeleri ve beklentiler:

İtalyan oyuncu Nicolo Melli, takımla olmanın mutluluğunu belirterek, 'Bu takımla olduğum için çok mutluyum. Sezonun uzun olduğunu ve hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Türkçemin daha iyi olması için çalışıyorum' dedi ve 9 yeni oyuncunun uyum sürecine dikkat çekti: önce adapte olup oynadıkları basketboldan keyif almaları gerektiğini kaydetti.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, yeni transferlere destek verdiklerini ve Jasikevicius'un sistemine adapte oldukça taraftara güzel bir takım göstereceklerini söyledi. Melih, sezonun ilk resmi sınavının Cumhurbaşkanlığı Kupası olduğunu hatırlattı ve takım oyununun zamanla sahaya yansımasının önemine vurgu yaptı.

Wade Baldwin IV, kadrodaki yeni isimlerin geçmiş başarılarına işaret ederek, 'Biz Final Four hedefleyen bir takımız' değerlendirmesini yaptı. Talen Horton-Tucker da ekipteki tecrübenin ve büyük hedeflerin altını çizdi: 'Tecrübeli bir takımız ve büyük hedeflerimizle yeni sezona başlıyoruz.'

Yeni transferler Braxton Key ve Shane Larkin da beklentilerini paylaştı. Braxton Key, 'Hedeflerimiz şampiyonluklar, bu yolda takıma yardımcı olmak istiyorum' derken, Shane Larkin Fenerbahçe'de oynamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve 'Burada hedefim şampiyonluklar kazanmak' dedi.

Medya günü, yönetim, teknik ekip ve oyuncuların hem iddialı hedefleri hem de uyum sürecine odaklanan yaklaşımını ortaya koydu. Kulüp, kağıt üstünde tatmin edici bir kadro kurulduğunu söylerken, sahada bu yapının nasıl işleyeceğini görmek için resmi sezonun başlamasını bekliyor.

BAŞANTRENÖR SARUNAS JASİKEVİCİUS