Dolar 48,4914 +0,01%
Euro 56,5697 +0,12%
Bist 14.461,57 -0,30%
Altın Gram 6.916,34 -0,55%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 102,06 +0,84%
--°

Çatıda halatla çalışan kişi Elazığ'da güvenlik endişesi yarattı

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında oluk temizleyen kişinin beline bağladığı halat, düşme tehlikesini önlemeye yetmedi ve o anlar kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çatıda halatla çalışan kişi Elazığ'da güvenlik endişesi yarattı

Çatıda tehlikeli anlar:

Elazığ'ın İcadiye Mahallesinde, 6 katlı bir binanın çatısında oluk temizliği yapan bir kişinin çalışma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsın beline bağladığı bir halatla önlem almaya çalıştığı, ancak bununla birlikte düşme riskinin devam ettiği görüldü.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, çatıda olukları temizlemek için çıkan kişi beline bağladığı halat ile çalıştı. Halatın bir ucu bacaya bağlanırken, olay yerinde bulunan diğer bir kişi halatı tutmaya çalıştı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın hareketleri, söz konusu güvenlik yönteminin tartışılmasına yol açtı.

Güvenlik değerlendirmesi:

Görüntüler, çatıda yapılan işlerin yüksek risk taşıdığını ve uygun ekipman ile prosedürlerin önemini hatırlatıyor. Halatın bel etrafına bağlanması ve bacaya bağlanması gibi uygulamalar zaman zaman kullanılmakla birlikte, bu tür çalışmaların profesyonel güvenlik donanımı ve doğru bağlama yöntemleriyle yapılması gerektiği değerlendiriliyor. O anlar sokak görüntülerine ve güvenlik kaygılarına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Olay anı kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada ve yerel platformlarda paylaşıldı ve tepkilere neden oldu.

ELAZIĞ’DA 6 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDAKİ OLUKLARI TEMİZLEYEN ŞAHISLARIN GÜVENLİK ÖNLEMİ PES...

ELAZIĞ’DA 6 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDAKİ OLUKLARI TEMİZLEYEN ŞAHISLARIN GÜVENLİK ÖNLEMİ PES DEDİRTTİ. BELİNE HALAT BAĞLAYARAK SARKAN ADAM DÜŞME TEHLİKESİNE ALDIRMADAN İŞİNE DEVAM EDERKEN, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahta’da bin yıllık kerge geleneği festivalle gelecek kuşaklara aktarıldı
images

Niğde'de hayırsever bağışıyla engellilere 21 akülü sandalye teslimi
images

Saha raporu: muhtarların talepleri Ardahan valiliğinde gündeme taşındı
images

Kilis'te kadın kafe, psikolojik destek ve atölyelerle günlük hayata dokunuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gazipaşa'da cadde üzeri zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

Kahta’da bin yıllık kerge geleneği festivalle gelecek kuşaklara aktarıldı

Kandıra kıyılarında güvenlik alarmı: dört plajda yüzme yasağı

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı