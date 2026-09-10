Çatıda halatla çalışan kişi Elazığ'da güvenlik endişesi yarattı

Çatıda tehlikeli anlar:

Elazığ'ın İcadiye Mahallesinde, 6 katlı bir binanın çatısında oluk temizliği yapan bir kişinin çalışma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsın beline bağladığı bir halatla önlem almaya çalıştığı, ancak bununla birlikte düşme riskinin devam ettiği görüldü.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, çatıda olukları temizlemek için çıkan kişi beline bağladığı halat ile çalıştı. Halatın bir ucu bacaya bağlanırken, olay yerinde bulunan diğer bir kişi halatı tutmaya çalıştı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın hareketleri, söz konusu güvenlik yönteminin tartışılmasına yol açtı.

Güvenlik değerlendirmesi:

Görüntüler, çatıda yapılan işlerin yüksek risk taşıdığını ve uygun ekipman ile prosedürlerin önemini hatırlatıyor. Halatın bel etrafına bağlanması ve bacaya bağlanması gibi uygulamalar zaman zaman kullanılmakla birlikte, bu tür çalışmaların profesyonel güvenlik donanımı ve doğru bağlama yöntemleriyle yapılması gerektiği değerlendiriliyor. O anlar sokak görüntülerine ve güvenlik kaygılarına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Olay anı kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada ve yerel platformlarda paylaşıldı ve tepkilere neden oldu.

ELAZIĞ’DA 6 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDAKİ OLUKLARI TEMİZLEYEN ŞAHISLARIN GÜVENLİK ÖNLEMİ PES DEDİRTTİ. BELİNE HALAT BAĞLAYARAK SARKAN ADAM DÜŞME TEHLİKESİNE ALDIRMADAN İŞİNE DEVAM EDERKEN, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI