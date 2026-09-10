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Kilis'te kadın kafe, psikolojik destek ve atölyelerle günlük hayata dokunuyor

Kilis'te yaklaşık 4 ay önce Cumhuriyet Caddesi'nde açılan Kadın Kafe ve Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara ücretsiz psikolojik destek ve etkinlik imkânı veriyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te kadın kafe, psikolojik destek ve atölyelerle günlük hayata dokunuyor

Kilis'te kadın kafe ve dayanışma merkezi

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde yaklaşık 4 ay önce hizmete sunulan Kadın Kafe ve Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların sosyalleşebileceği ve ihtiyaç duydukları destekleri alabileceği bir alan olarak faaliyet gösteriyor. Merkez hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla kadınların günlük yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

merkezde sunulan hizmetler:

Merkezde gençler ve çocuklar için kütüphane, kadınlar için workshop alanı ve çocuk etkinlik alanı gibi fiziksel mekânlar bulunuyor. Buna ek olarak merkez, kadınlar ve çocuklar için ücretsiz psikolojik destek hizmetleri sunuyor; bireysel görüşmeler, grup danışmanlığı ve sanat terapileri düzenleniyor.

uzmanların değerlendirmesi:

Zerrin Canarslan merkezdeki alanları anlatarak, "Burası Kilis Belediyesinin açtığı Kadın Kafe ve Kadın Dayanışma Merkezi. Burada birçok alanımız var. Bunlardan bazıları gençler ve çocuklar için kütüphane, kadınlarımız için workshop alanımız, çocuk etkinlik alanımız var. Bunun yanında psikolojik danışman ve psikologlarımızla kadınlara destek olmayı, kadınlara iyi gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Psikolog Melisa Kepekçi ise merkezde gerçekleştirilen bireysel görüşmeler hakkında, "Bu görüşmelerde kaygı, stres, aile içi iletişim, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri zorluklar gibi birçok konuda psikolojik destek sunabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Psikolojik Danışman Nur Kuş da sunulan hizmetleri özetleyerek, "Kadın Dayanışma Merkezimizde kadınlarımıza ve çocuklarımıza ücretsiz bireysel psikolojik destek hizmeti, grup danışmanlığı, tercih danışmanlığı ve sanat terapileri düzenliyoruz" diye konuştu.

ziyaretçi izlenimleri:

Merkezi ziyaret eden kadınlar, mekânın sosyalleşmek için uygun olduğunu ve burada kendilerini rahat hissettiklerini belirtiyor. Hem sosyal etkinlikler hem de ücretsiz danışmanlık hizmetleri, merkezin hedef kitlesi tarafından olumlu karşılanıyor.

KİLİS’TE KADIN KAFE’DE KADINLARA ÜCRETSİZ DESTEK

KİLİS’TE KADIN KAFE’DE KADINLARA ÜCRETSİZ DESTEK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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