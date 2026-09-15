Kayıp Alzheimer hastası için Sarayköy'de beş gündür süren aramalar

Aramalar 5'inci gününde:

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları beşinci güne girdi. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

Hangi ekipler görevde:

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT Denizli Ekibi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş ve zorlu arazi koşullarını sistematik olarak tarıyor.

Arama yöntemleri ve yangın havuzları:

Aramalarda iz takip köpekleri ve dronların yanı sıra çeşitli teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Ekipler, Hasan Çaylak’ın gidebileceği değerlendirilen güzergâhları ve çevre arazileri blok blok kontrol ediyor. Ayrıca, bölgedeki yangın havuzları da dikkatle incelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekipleri yangın havuzlarında arama yaptı; dalgıçların su içindeki kontrollerinin yanı sıra karada yürütülen taramalar da eş zamanlı sürdürülüyor. Ekipler, bulunana dek çalışmaların titizlikle devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE 11 EYLÜL’DE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 67 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI HASAN ÇAYLAK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 5’İNCİ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR. EKİPLER GENİŞ ARAZİYİ TARARKEN, İTFAİYENİN DALGIÇ EKİPLERİ ÇEVREDEKİ YANGIN HAVUZLARINDA ARAMA YAPTI.