Başkanın mesajı:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin fedakârlıklarını ve toplumun geleceğini şekillendirmedeki rollerini vurgulayarak tüm öğretmenlere şükranlarını iletti.

Eğitimin taşıdığı önem:

Çocukların hayata hazırlanmasında öğretmenlerin çok önemli bir göreve sahip olduğunu belirten Tahmazoğlu, Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştiren, sabır ve özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, toplumumuzun en değerli yapı taşlarından biridir. Onların bilgi, sevgi ve emekle inşa ettiği nesiller, ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır ifadelerine yer verdi.

Anma ve kutlama çağrısı:

Başkan Tahmazoğlu ayrıca, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle anıyor ve görevi başındaki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN TAHMAZOĞLU, MESAJINDA ÖĞRETMENLERİN FEDAKARLIKLARINI VE TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE Kİ ROLLERİNİ VURGULAYARAK, TÜM ÖĞRETMENLERE ŞÜKRANLARINI İLETTİ.