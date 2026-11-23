Vali Makas'tan öğretmenler günü mesajı:

Düzce Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin millet hayatındaki yerine dikkat çekti. Makas, öğretmenliği yalnızca mesleki bir görev olarak görmeyen bir bakış açısını paylaştı ve eğitim camiasının fedakârlığına teşekkür etti.

Vali Makas mesajında, eğitim hizmetini yürütenlerin tarih boyunca pek çok farklı sıfatla anıldığını ifade ederek, 'müderris, muallim, üstat, öğretmen' gibi isimlerin öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki değişmeyen kıymetini gösterdiğini kaydetti. Makas, atalarımızın 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözüne atıfta bulunarak öğretmenliğin mana ve itibarını hatırlattı.

Öğretmenliğin toplumsal ve ahlaki rolü:

Vali Makas, öğretmenlerin genç kuşakları milli ve manevi değerlerle bağlayarak, vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayan bir görevi üstlendiğini belirtti. Mesajında, öğretmenlerin çocukları 'devleti ve milleti ile kopmaz bir bağ ile bağlı, vicdan sahibi, ahlaklı ve vatansever bireyler' olarak yetiştirdiğini vurguladı. Bu rolü tanımlarken Makas, eğitimcilerin ufkunu hep ileriye taşıyan, çağın ötesini düşünen, dürüst ve çalışkan nesiller inşa ettiklerini ifade etti.

Vali, öğretmenliğin maddiyatla ölçülemeyecek bir görev olduğunu söyleyerek, bu kutsal emanete gösterilen özveri, sabır ve fedakârlığa millet adına minnet duyduklarını dile getirdi. Ayrıca eğitim camiasına yönelik takdiri ve desteği vurgulayarak 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' şiarına vurgu yaptı.

Anma, kutlama ve dua:

Mesajında, Başöğretmenimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerin rahmetle anıldığını belirten Makas, görev başında şehit düşen öğretmenler için de dua etti. Vali Makas, emekli olan ve halen görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularıyla kutlayarak, onlara sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir meslek hayatı diledi.

Vali Makas'ın açıklaması, Düzce'de eğitim camiasına yönelik teşekkür ve hatırlatma niteliği taşırken, öğretmenliğin toplumsal süreklilikteki merkezi rolüne bir kez daha dikkat çekti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJINDA “BUGÜN, SADECE BİR MESLEKİ KUTLAMA GÜNÜ DEĞİL MEDENİYETİMİZİN BANİSİ, GELECEĞİMİZİN YEGANE TEMİNATI OLAN EVLATLARIMIZI YETİŞTİREN SİZ ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖNEMİNİ İDRAK ETTİĞİMİZ MÜSTESNA BİR GÜNDÜR” DEDİ.