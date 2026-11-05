Dolar 50,0438 +0,04%
Euro 56,2616 +0,02%
Bist 11.474,68 -0,03%
Altın Gram 6.669,88 +1,78%
EUR/USD 1,1223 -0,10%
Brent Petrol 96,04 +1,50%
--°

Serada nöbet bitiyor: üreticinin işi dijitalleşiyor

Antalya Büyükşehir, Aksu ve Kaş'ta 91 üreticiye dijital sensör hibe ederek seralarda sıcaklık ve nemi telefonda izleme, erken müdahale ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Serada nöbet bitiyor: üreticinin işi dijitalleşiyor

projenin kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dijital Tarım Projesi kapsamında örtü altı tarımda teknolojik dönüşüm destekleniyor. Proje ile üreticilere dijital sensör hibesi veriliyor; Aksu ve Kaş ilçelerinde toplam 91 üretici'ye cihaz teslim edildi. Aksu ilçesi Murtuna ve Gökdere mahallelerinde üreticilere toplam 61 adet sensör desteği sağlandı, kalan sensörler Kaş Ahatlı mahalle sakinlerine teslim edildi.

Projenin hedefi Antalya genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek. Kurulan sensör ağı sayesinde seralardaki sıcaklık ve nem değerleri sürekli izlenebiliyor, ani değişimler ve don riski erkenden tespit edilerek zamanında müdahale edilebiliyor. Ayrıca sensör verileri aşırı nem kaynaklı hastalıkların ve verim kayıplarının önlenmesine, sulamanın daha doğru planlanmasına katkı sağlıyor.

üreticilerin deneyimi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Nermin Ata, uygulamayı telefonlarına indiren üreticilerin sera iklimini takip edip ani sıcaklık değişimleri için alarm kurabildiğini; bu sayede üreticilerin seralara sürekli gidip gelmek zorunda kalmadan zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığını belirtti. Ata, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın geleceğini teknoloji, bilgi ve üreticilerimizin emeğiyle birlikte şekillendiriyoruz ifadesini kullandı.

Murtuna Mahallesi üreticilerinden Kenan Şevtekin, sensörlerin özellikle kış aylarında ısı kontrolünü kolaylaştıracağını, eskiden gece serada nöbet tuttuklarını ve sobaya odun ilave etmek için sık sık uyanmak zorunda kaldıklarını; artık sıcaklık değerlerini evden izleyip anlık bildirimlerle daha kontrollü hareket edebileceklerini söyledi.

Üreticilerden Murat Kahraman ise, daha önce seralardaki sıcaklığı kontrol edebilmek için mahallede bir kişiyi serada bırakıp haber beklediklerini anlattı. Sensörlerin devreye girmesiyle artık düğün ve mevlit gibi etkinliklere gönül rahatlığıyla katılabileceklerini ve seraları telefonlarından izleyerek zamanında müdahale edebileceklerini belirtti.

Belediye yetkilileri, projenin Elmalı, Kumluca, Demre, Finike, Kaş, Serik ve Aksu ilçelerinde hayata geçirildiğini, dijital sensör desteğinin tarımda verimliliği artırma ve sürdürülebilir üretimi teşvik etme hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

AKSU VE KAŞ İLÇELERİNDE SERACILIKLA UĞRAŞAN TOPLAM 91 ÜRETİCİYE DİJİTAL SENSÖR HİBE...

AKSU VE KAŞ İLÇELERİNDE SERACILIKLA UĞRAŞAN TOPLAM 91 ÜRETİCİYE DİJİTAL SENSÖR HİBE EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas için ortak akıl vurgusu: ekonomi ve istişare ön planda
images

Kadın girişimciler ihracatta markalarını dünyaya taşımaya hazırlanıyor
images

AB destekli program göçmen ve vatandaşları sanayinin nitelikli iş gücüne hazırlı...
images

Eski hükümlülere Niğde'de 3 milyonluk hibe desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

EBYÜ senatosunda genç hukukçu üniversiteyi temsil edecek

Nazilli'nin il olma hedefi için muhtarlarla ortak hareket kararı

Yön değişimi: EBYÜ sivil havacılık yüksekokuluna yeni müdür atandı

Van'da ustalardan araç sahiplerine kışlık bakım çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam