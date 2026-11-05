Serada nöbet bitiyor: üreticinin işi dijitalleşiyor

projenin kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dijital Tarım Projesi kapsamında örtü altı tarımda teknolojik dönüşüm destekleniyor. Proje ile üreticilere dijital sensör hibesi veriliyor; Aksu ve Kaş ilçelerinde toplam 91 üretici'ye cihaz teslim edildi. Aksu ilçesi Murtuna ve Gökdere mahallelerinde üreticilere toplam 61 adet sensör desteği sağlandı, kalan sensörler Kaş Ahatlı mahalle sakinlerine teslim edildi.

Projenin hedefi Antalya genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek. Kurulan sensör ağı sayesinde seralardaki sıcaklık ve nem değerleri sürekli izlenebiliyor, ani değişimler ve don riski erkenden tespit edilerek zamanında müdahale edilebiliyor. Ayrıca sensör verileri aşırı nem kaynaklı hastalıkların ve verim kayıplarının önlenmesine, sulamanın daha doğru planlanmasına katkı sağlıyor.

üreticilerin deneyimi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Nermin Ata, uygulamayı telefonlarına indiren üreticilerin sera iklimini takip edip ani sıcaklık değişimleri için alarm kurabildiğini; bu sayede üreticilerin seralara sürekli gidip gelmek zorunda kalmadan zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığını belirtti. Ata, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın geleceğini teknoloji, bilgi ve üreticilerimizin emeğiyle birlikte şekillendiriyoruz ifadesini kullandı.

Murtuna Mahallesi üreticilerinden Kenan Şevtekin, sensörlerin özellikle kış aylarında ısı kontrolünü kolaylaştıracağını, eskiden gece serada nöbet tuttuklarını ve sobaya odun ilave etmek için sık sık uyanmak zorunda kaldıklarını; artık sıcaklık değerlerini evden izleyip anlık bildirimlerle daha kontrollü hareket edebileceklerini söyledi.

Üreticilerden Murat Kahraman ise, daha önce seralardaki sıcaklığı kontrol edebilmek için mahallede bir kişiyi serada bırakıp haber beklediklerini anlattı. Sensörlerin devreye girmesiyle artık düğün ve mevlit gibi etkinliklere gönül rahatlığıyla katılabileceklerini ve seraları telefonlarından izleyerek zamanında müdahale edebileceklerini belirtti.

Belediye yetkilileri, projenin Elmalı, Kumluca, Demre, Finike, Kaş, Serik ve Aksu ilçelerinde hayata geçirildiğini, dijital sensör desteğinin tarımda verimliliği artırma ve sürdürülebilir üretimi teşvik etme hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

AKSU VE KAŞ İLÇELERİNDE SERACILIKLA UĞRAŞAN TOPLAM 91 ÜRETİCİYE DİJİTAL SENSÖR HİBE EDİLDİ.