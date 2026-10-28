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Kaymakam Atam halk eğitimi kurslarında el emeğini yerinde inceledi

Kaymakam Erkan Atam, Hisarcık Halk Eğitimi kurslarını ziyaret etti; Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci de katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kaymakam Atam halk eğitimi kurslarında el emeğini yerinde inceledi

Kaymakam Erkan Atam yerinde inceleme yaptı

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde süren kursları ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarete Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci de katıldı.

kursiyerlerin çalışmaları:

Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri tek tek inceleyen Atam, atölye ve sınıf ortamlarında kursiyerlerle sohbet ederek yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Gözlemler sırasında kursların uygulamalı eğitim ve üretim süreçleri hakkında bilgi alındı.

kursların yerel önemi:

Ziyarette, halk eğitimi kurslarının mesleki becerileri geliştirme, yeni yetenekler kazandırma ve vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Katılımcılar, kursların toplum içindeki işlevine vurgu yaptı.

Kaymakam Atam ve beraberindekiler, kurs faaliyetlerini izleyerek kursiyerlerin üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sürecin devamlılığının önemini vurguladı.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN HALK EĞİTİMİ KURSLARINA ZİYARET

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN HALK EĞİTİMİ KURSLARINA ZİYARET

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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