Rektör Altun öğrenciler için düzenlenen Mimarlık Fakültesi tadilatını yerinde değerlendirdi

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun fakültedeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Mimarlık Fakültesi’nde tamamlanan tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde fiziki koşulların iyileştirilmesine verilen önemi ortaya koydu.

Tadilatın hedefleri:

Rektör Altun, inceleme sırasında Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan ile görüşerek yapılan çalışmaların kapsamı hakkında bilgi aldı. Yapılan düzenlemelerin amacı; öğrencilerin ve akademik-idari personelin daha modern ve verimli bir eğitim, araştırma ve çalışma ortamına kavuşmasını sağlamak olarak açıklandı. Rektör, özellikle eğitim alanlarının donanımı ile Ar-Ge ve proje üretimine uygun mekânların önemine vurgu yaptı.

Ziyarette kimler yer aldı:

Ziyarete, Rektörün yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga da katıldı. Heyet, tamamlanan tadilatlarla ilgili yetkililerden uygulama detayları ve yeni döneme hazırlık sürecine dair bilgiler aldı.

Rektör Altun, incelemelerin ardından yapılan çalışmaların öğrencilerin eğitim kalitesine katkı sağlayacağını belirterek kampüs içi fiziki şartların iyileştirilmesine dönük çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN; MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDE TAMAMLANAN TADİLAT VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.