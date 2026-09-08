Piramitler semalarında ay yıldız izleri: Türk Yıldızları El Alamein'de gösteri yaptı

Piramitler üzerinde gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Mısır Piramitleri semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

gösterinin ayrıntıları:

Gösteriye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Dikkat! Bu görüntüler yapay zekânın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür! Mısır’da gerçekleştirilen El Alamein International Airshow kapsamında gökyüzüne yükselen Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır Piramitleri’nin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce yıllık tarihin semalarında Ay Yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları, eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde!"

gösterinin mesajı:

Paylaşımda vurgulanan mesaj, gösterinin sadece teknik bir performans olmayıp aynı zamanda kardeşlik ve saygı göndermesi taşıdığı yönündeydi. Türk Yıldızları'nın piramitler üzerindeki uçuşu, tarihî mirasın semalarında ay yıldız izini bırakarak Mısırlı izleyicilere selam sundu.

El Alamein'deki performans, hem görsel etkisi hem de taşıdığı sembolik anlamla fuarın öne çıkan anlarından biri oldu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Mısır Piramitleri'nin üzerindeki gösteri uçuşu, hayran bıraktı.