Kaymakam Bilgin, bölge üçüncüsü Soner Berk Çelik'i ağırladı

Kaymakam Bilgin, bölge üçüncüsü Soner Berk Çelik'i makamında ağırladı

Erzincan'da düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Yarışlarında kendi kategorisinde bölge 3'üncüsü olarak önemli bir başarı elde eden Aşkale'nin sporcusu Soner Berk Çelik ile Atletizm Antrenörü Elif Eyüp, Aşkale Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin'i makamında ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Bilgin, Soner Berk Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti; ilçeyi temsil edecek genç sporcuya Türkiye Yarı Finalleri'nde başarı dileklerini iletti ve bir hediye takdim etti. Görüşmede atletin performansı ve ilerleyen süreçteki hedefleri konuşuldu.

sosyal ve sportif destek:

Ziyaret, Kaymakam Bilgin'in sporculara yönelik ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yerel spor camiası, yöneticinin desteğini memnuniyetle karşılarken; ilçe adına ulusal arenada mücadele edecek genç bir ismin arkasında durulmasının önemine vurgu yapıldı.

ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS LİGİ YARIŞLARI’NDA KENDİ KATEGORİSİNDE BÖLGE 3’ÜNCÜSÜ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE EDEN AŞKALE’NİN BAŞARILI SPORCUSU SONER BERK ÇELİK VE ATLETİZM ANTRENÖRÜ ELİF EYÜP, AŞKALE KAYMAKAMI SAİT MUHAMMED BİLGİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.