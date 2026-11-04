Vali Çağatay'dan engelli bakım merkezinde sıcak buluşma

Vali Çağatay engelli bakım merkezinde misafirlerle bir araya geldi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, özel ihtiyaçlı bireylerin daveti üzerine kentteki engelli bakım merkezini ziyaret etti. Ziyaret, merkez yöneticileri ile yapılan karşılamanın ardından, sakinlerle birebir sohbet ve gözlem niteliğinde sürdü.

karşılama ve ziyaret süreci:

Vali Çağatay'ı merkezde Kurucu Müdür Enes Şamil Çetinkaya ve bakım merkezi yöneticileri karşıladı. Kabulde, merkezde yürütülen faaliyetler, sunulan bakım hizmetleri ve günlük yaşam düzenine ilişkin yöneticilerden ayrıntılı bilgi alındı. Ziyaretin özel davet sahibi olan Azize Elbüz ile başlayan bölümde, sakinlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirildi.

valinin gözlemleri ve teşekkürleri:

Çağatay, ziyaret sırasında özel ihtiyaçlı bireylerle ilgilenerek onların hal ve hatırını sordu; buluşmanın kendisi için değerli olduğunu vurguladı. Merkez sakinlerinin mutluluğu ve yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük öncelik olduğunu ifade eden Vali, misafirperverlikleri ve nazik davetleri dolayısıyla merkez yöneticilerine ve Azize Elbüz'e teşekkür etti.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, ENGELLİ BAKIM MERKEZİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE BİR ARAYA GELDİ.