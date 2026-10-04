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Kaymakam Helvacı çocukların sofrasında: yemek ve sohbeti paylaştı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla aynı sofrada buluşup istek ve düşüncelerini dinledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Helvacı çocukların sofrasında: yemek ve sohbeti paylaştı

Ziyaretin kapsamı ve buluşma

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Helvacı, çocuklarla aynı sofrayı paylaşarak günlük yaşamlarına daha yakın bir temas kurdu.

Sohbet ve taleplerin dinlenmesi:

Kaymakam Helvacı, çocuklarla yemek esnasında sohbet etti; onların talep ve düşüncelerini yakından dinledi. Samimi bir ortamda geçen görüşmelerde çocukların gündelik ihtiyaçları ve beklentileri aktarıldı, iletişim kanalları güçlendirildi.

İdari temas ve iadei ziyaret:

Ziyaret öncesi ve sonrasında Çocuk Evleri Müdürü Emre Erdal ile de görüşen Helvacı, iadei ziyarette bulundu. Bu temaslar, kurum içi koordinasyonun ve çocukların ihtiyaçlarına ilişkin yönetsel takibin sürdürüldüğünü gösterdi.

Genel olarak buluşma, kurum yöneticileri ile yerel idarenin çocuklarla birebir iletişim kurmasının ve onların sesini doğrudan dinlemesinin örneğini oluşturdu. Helvacı'nın bu tür ziyaretleri, sosyal hizmet süreçlerinin yerinde değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

BİLECİK&#039;İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE KAYMAKAM AHMET NACİ HELVACI, ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE ÇOCUKLARLA AYNI...

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE KAYMAKAM AHMET NACİ HELVACI, ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE ÇOCUKLARLA AYNI SOFRADA BULUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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