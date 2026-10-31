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Kaymakam Hökelekli üreticinin yanında: Karakaya bağlarında değerlendirme

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Üzeyir Özoğul ile Karakaya köyündeki Zafer Bal'ın bağını ziyaret ederek üretim ve destek taleplerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 07:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakam Hökelekli üreticinin yanında: Karakaya bağlarında değerlendirme

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Üzümlü ilçesi Karakaya köyünde üzüm üretimi yapılan bağda incelemelerde bulundu. Ziyarete İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul de katıldı ve çiftçi Zafer Bal'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Hökelekli, bağda devam eden üretim faaliyetleri ve yürütülen uygulamalar hakkında bilgi edinirken, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında üretim süreçlerinin yerinde görülmesi ve çiftçinin sahadaki deneyiminin dinlenmesi öncelikli oldu.

Çiftçiyle üretim değerlendirmesi:

Zafer Bal'dan bağdaki çalışmalar ve üretim faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi alan heyet, üretim potansiyelinin artırılması ile çiftçilere sağlanabilecek desteklerin hangi alanlarda yoğunlaşabileceğini ele aldı. Görüşmelerde sahadaki ihtiyaçların tespiti ve uygulamalı çözümler üzerinde duruldu.

Destek ve beklentiler:

Hökelekli, ilçedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesine vurgu yaparak, üretimin çeşitlendirilmesi ile verim artışına yönelik çalışmaların önemine değindi. Ziyaretin sonunda kaymakam, bağ işletmecisine çalışmalarında kolaylık ve bereketli bir hasat dileğinde bulundu.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HÖKELEKLİ ÜZÜM BAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HÖKELEKLİ ÜZÜM BAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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