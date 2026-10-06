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Kaymakam Kara'dan 96 yaşındaki Hasan Durmuş'a anlamlı ziyaret

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, 96 yaşındaki Hasan Durmuş'u evinde ziyaret edip yaşam öyküsünü dinledi ve hal hatır sordu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Kara'dan 96 yaşındaki Hasan Durmuş'a anlamlı ziyaret

Kaymakam Kara pazaryeri'nde 96 yaşındaki Hasan Durmuş'u ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, ilçede yaşayan 96 yaşındaki Hasan Durmuş ile bir araya geldi. Kara, Durmuş'un evine konuk olarak bir süre sohbet etti ve yaşlı hemşehrisinin günlük yaşamı, sağlık durumu ile anılarını dinledi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Kaymakam Kara, Durmuş'un geçmişe dair anılarını ve yaşam öyküsünü dikkatle dinledi. Samimi geçen görüşmede Kara, Durmuş'un hal ve hatırını sorarak ihtiyaç ve taleplerine ilişkin notlar aldı. Görüşme kısa ve içten bir sohbet biçiminde gerçekleşti.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Büyüklerimizin hayat tecrübeleri ve birikimleri bizler için çok kıymetli. Onların yanında olmak, hatıralarını dinlemek ve gönüllerini almak bizim için büyük bir mutluluk sözleriyle Kara, yaşlılarla bire bir iletişimin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, hem Durmuş hem de aile fertleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

KAYMAKAM KARA, 96 YAŞINDAKİ HASAN AMCA İLE BİR ARAYA GELDİ

KAYMAKAM KARA, 96 YAŞINDAKİ HASAN AMCA İLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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