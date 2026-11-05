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Kaymakam Sönmezel öğrencilerle dijital bağımlılığı konuştu

Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Dijital Bağımlılık' seminerine katılarak gençlerin bilinçlenmesine destek verdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kaymakam Sönmezel öğrencilerle dijital bağımlılığı konuştu

Alpu'da lise öğrencilerine 'Dijital Bağımlılık' semineri

Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel seminerde öğrencilerle buluştu. Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi ve Alpu Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Seminerin içeriği:

Polis ekipleri, gençlere teknolojinin bilinçli kullanımı, internet ve ekran bağımlılığının yol açabileceği sosyal, akademik ve psikolojik sorunlar ile sanal dünyada dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumlar, örnek olaylar ve günlük yaşamdan pratik önerilerle desteklenerek konunun anlaşılması hedeflendi.

Katılım ve soru-cevap:

Programda Kaymakam Sönmezel öğrencileri yalnız bırakmadı; seminer, katılımcıların sorularının cevaplandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlik, gençlerin dijital davranışları konusunda farkındalık yaratmayı ve güvenli internet kullanımını teşvik etmeyi amaçladı.

ALPU KAYMAKAMI TAHA FURKAN SÖNMEZEL, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...

ALPU KAYMAKAMI TAHA FURKAN SÖNMEZEL, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN 'DİJİTAL BAĞIMLILIK' KONULU SEMİNERE KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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