Kaymakamın Çay'da mesai arkadaşlarının nikahına şahitlik ettiği kutlama

Çay ilçesinde kaymakam şahitliğinde gerçekleşen nikah

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen düğün töreninde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, mesai arkadaşları Aysun Orak ve Uygar Tekin'in nikahına şahitlik etti. Tören, dost ve aile çevresinde samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Nikah töreni ve şahitlik:

Kaymakam Türker, nikah masasında genç çifte şahitlik ederek tebriklerini iletti ve ailelere hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Orak ve Tekin'in yeni yaşamlarına iyi dileklerle eşlik eden Türker, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi ve resmi prosedürlerin ardından hediyesini takdim etti.

Davetliler ve törenin sona ermesi:

Neşeli ve coşkulu anların yaşandığı düğün merasimi, davetlilerin tebrikleri ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Aileler arasındaki samimi kutlamalar ve davetlilerin iyi dilekleri törene damga vurdu.

Yerel yöneticilerin ve mesai arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen bu tür törenler, hem resmi bağların hem de toplumsal dayanışmanın simgesi olarak dikkat çekiyor. Çift ve aileleri, törene katılan herkese teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, MESAİ ARKADAŞLARI AYSUN ORAK VE UYGAR TEKİN ÇİFTİNİN MUTLU GÜNÜNE ORTAK OLDU. KAYMAKAM TÜRKER, GENÇ ÇİFTİN DÜĞÜN MERASİMİNE KATILARAK NİKAH ŞAHİTLİKLERİNİ ÜSTLENDİ.