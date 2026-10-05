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Kaymakamın gençlerle diyaloğu: Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde talepler konuşuldu

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşarak yeni eğitim yılı temennisinde bulundu ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakamın gençlerle diyaloğu: Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde talepler konuşuldu

kaymakamlık ziyareti ve hedefleri:

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Toksoy ile birlikte Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretin temel amacı, gençlerin eğitim hayatına ilişkin görüş ve beklentilerini doğrudan dinlemek ve yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulunmaktı.

sohbetin içeriği ve öğrenci talepleri:

Kaymakam Uzan, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve gençlerin başarı temennilerini paylaştı. Görüşmede öğrencilerin eğitim, imkânlar ve okul yaşamına dair görüşleri alındı; talepler not edildi ve eğitim ortamının güçlendirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

okul yönetimiyle yapılan değerlendirme:

Ziyaret sırasında Kaymakam Uzan, okul yönetimi ve öğretmenlerle de toplantı yaparak yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde mevcut çalışmaların sürdürülmesi ve öğrenci odaklı uygulamaların önceliklendirilmesi üzerinde duruldu.

Bu tür saha ziyaretleri, eğitim politikalarının uygulamadaki yansımalarını gözlemlemek ve öğrenci-ye yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmek açısından önem taşıyor; ziyaret, geri bildirim mekanizmlarının işletilmesi yönünde somut bir adım olarak değerlendirildi.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, SÜHA GÜVEN TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ...

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, SÜHA GÜVEN TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK EĞİTİM HAYATLARINA İLİŞKİN SOHBET ETTİ. UZAN, ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE TALEPLERİNİ DE DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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