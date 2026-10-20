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Kaymakamlar sahada: Bayburt ilçelerinde esnaf ve köy talepleri yerinde ele alındı

Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar esnaf ve köy sakinleriyle görüşerek talepleri dinledi, projeleri yerinde inceledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaymakamlar sahada: Bayburt ilçelerinde esnaf ve köy talepleri yerinde ele alındı

saha ziyaretleri ve görüşmeler:

Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, esnaf ve köy sakinleriyle bir araya gelerek doğrudan talepleri dinledi ve yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Aydıntepe ziyareti ve incelemeler:

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve esnafın talep ile önerilerini dinledi. Ziyaretlerde Yıldırım, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yıldırım, ilgili kurum amirleriyle birlikte Gümüşdamla ve Aşağıkırzı köylerindeki devam eden proje ve çalışmaları yerinde inceledi ve uygulamadaki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Demirözü'de gölet ve köy çalışmaları:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kaçkın ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile birlikte Yelpınar köyünü ziyaret etti. Ahat, köy sakinleriyle görüştü ve muhtar Ali Uçar’dan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ahat, yapımı tamamlanan Yelpınar Göletinde de incelemelerde bulundu; sulama hattının tamamlanmasıyla göletin bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

AYDINTEPE KAYMAKAMI

AYDINTEPE KAYMAKAMI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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