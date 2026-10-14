Kaymakçı-Çalılık bağlantısına soğuk asfaltla konfor ve güvenlik

Kaymakçı-Çalılık bağlantı yolunda sathi kaplama çalışması

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyü arasındaki bağlantı yolunda bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol yüzeyinde sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulaması gerçekleştiriyor.

çalışmanın amacı:

Yapılan uygulama ile yol yüzeyinin düzeltilmesi, sürüş konforunun artırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Özellikle köy yollarında ulaşım standartlarının yükseltilmesi öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

çalışma kapsamı ve programı:

Çalışmalar, bağlantı yolunda serim, yüzey temizliği ve gerekli altyapı müdahaleleri ile eş zamanlı olarak yürütülüyor. Düzce İl Özel İdaresi, kent genelindeki köy yollarında ihtiyaçlar doğrultusunda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüreceklerini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KAYMAKÇI KÖYÜ İLE ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇALILIK KÖYÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA SATHİ KAPLAMA (SOĞUK ASFALT) ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.