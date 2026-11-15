KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor

KAYMEK hizmetleri Kayserili kadınlara kapı aralıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş., ücretsiz kurslarıyla Melikgazi ilçesi Eskişehirbağları'ndaki Danişment Tesisi'nde hizmet veriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda, kurum Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. olarak "şehrin altıncı üniversitesi" şeklinde anılan faaliyetlerle yediden yetmişe vatandaşlara eğitim fırsatı sunuyor. KAYMEK'in programları yeni bir meslek edinme olanağı sağlarken sosyal hayata katılım, özgüven ve günlük yaşamda belirgin değişimler başlatıyor.

Kursların sosyal ve mesleki etkileri

Kurslar teknik beceri kazandırmanın ötesinde, katılımcılara psikolojik destek, sosyalleşme ve kendilerine zaman ayırma imkânı tanıyor. Danişment Tesisi'nde verilen eğitimlerin içeriğinde el işi, dikiş-nakış, unlu mamuller ve okuma yazma gibi farklı branşlar yer alıyor; bu çeşitlilik kursiyerlere hem hobi hem de gelir kaynağı olabilecek yollar açıyor. Kursların aile içi iletişim ve günlük rutine pozitif yansıması katılımcıların ortak gözlemi olarak öne çıkıyor.

Kursiyerlerin deneyimleri

52 yaşındaki kursiyer Şerife Yetkin MS hastası olduğunu ve psikoloğunun önerisiyle kurslara başladığını anlatıyor: "MS hastasıyım, 1 yıldır burada kurslara katıldım. Bu kurslara katılmamı sosyalleşmem için psikoloğum önermişti. Daha önce çok sık atak geçirdiğim için toplumdan uzaklaşmak zorunda kaldım. Hastanede yattığım esnada bir refakatçiden belediyenin psikolog desteği verdiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu hizmetlerden yararlanırken benim gibi birçok bayanın da yararlanması açısından buraya da talepte bulundum ve burada da bir psikoloğumuz var. Çok sağ olsun belediye başkanımız bir isteğimizle kurslarımızın daha fazla açılmasını, daha çok bayanın buraya gelmesini sağladı." Yetkin, tesise her gelişinde "her basamakta bir sıkıntımı arkada bırakıyorum" hissiyle geldiğini söylüyor.

Yetkin, kursta öğrendiği el işlerini evde aile fertleriyle paylaşmanın aile ilişkilerine olumlu katkı sunduğunu belirtiyor: "Buradaki enerjiyi evime götürüyorum. Burada pozitif bir enerjim var ve eve yansıtıyorum. 52 yaşındayım ve 52 yaşından sonra kendime zaman ayırmaya fırsat bulabilmişim. Bir mutlu anne, bir mutlu evlat demekmiş. Bunu 52 yaşımdan sonra öğrendim." Kendine güveninin artmasının çocuklarına da iyi geldiğini vurguluyor.

23 yaşındaki Edanur Budak beş aydır dört kursa devam ediyor ve kursların kendisine yeni bir başlangıç sunduğunu aktarıyor: "5 aydır buradayım. Tam 4 kursa geliyorum. Her günümü dolu dolu geçiriyorum. İnternet üzerinden satışlar da yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum." Budak, eşini sekiz ay önce kaybettiğini belirterek kursların psikolojik destek yönünü şu sözlerle özetliyor: "Tekrardan çiçekleneceğimizi öğrendim. Tekrar başlamaktan korkmayın."

Esme Ülkü Kahya üç çocuk annesi olduğunu ve yıllarca aileye odaklandıktan sonra KAYMEK sayesinde kendisine zaman ayırabildiğini söylüyor: "Memnunuz belediyemizin verdiği bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. 3 çocuk annesiyim. Yıllarca çocuklarımı yetiştirmek için çaba gösterdim. Biraz da kendime zaman ayırmak istedim. Buraya geldik çok mutlu olduk. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bundan sonra inşallah kendimize zaman ayırıp, belediyemizin bize verdiği imkânları değerlendiriyoruz." Kahya, daha önce unlu mamuller alanında çalıştığını ve KAYMEK sayesinde dikiş-nakış alanında eğitim alarak farklı bir meslek edindiğini ifade ediyor.

Servet Salihoğlu ise tesisin "yediden yetmişe" herkese hitap ettiğini vurgulayarak, "Yediden yetmişe herkese hitap edebilecek bir kurs yeri burası. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diyor. Salihoğlu kursların evdeki rutini kırdığını, sosyal faaliyet imkânı sunduğunu ve aile hayatına katkı sağladığını belirtiyor.

Okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Durdu Fatma Karaca ise deneyimini "okumanın yaşı yok" diyerek özetliyor: "Küçük yaştan beri içimde kaldı. Acaba öğrenebilir miyim dedim. Okumanın yaşı yok derler. Evde de zaman geçmiyor. Burası da açılınca sevinerek geldim. ... Ekmek almaya fırına gittim. Çırak alınıyor diye yazmışlar. Ben o yazıyı okuyamazdım. Onları resim gibi görüyordum. Ama ben onu okudum, mutlu oldum, çok sevindim." Karaca, kurs sayesinde temel okumayı öğrenmenin günlük yaşamda kendine güven kattığını söylüyor.

Kursiyerlerin ortak mesajı, KAYMEK'in sunduğu eğitim ve desteklerin bireysel motivasyonu artırdığı ve aile ile topluma olumlu yansıma sağladığı yönünde. Katılımcılar kursların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve çeşitlenmesini istiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "önce insan" anlayışıyla yürütülen KAYMEK hizmetleri, hem sosyal hem mesleki boyutlarda kentlilere yeni fırsatlar sunuyor; kursiyerlerin memnuniyeti kurumu yerel örnek uygulamalar arasında öne çıkarıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYMEK A.Ş., ÜCRETSİZ KURSLARIYLA HER YAŞTAN VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNMAYA, SOSYAL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR.