Sakarya'da dolu sonrası manzaralar:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesinde gün içinde sağanakla birlikte etkili olan dolu, kısa sürede şiddetini artırdı. Dolu nedeniyle mahallede zemin ve ekili alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

mahalle beyaza büründü:

Yağış anı ve hemen sonrasındaki beyaz örtü, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kısa sürede etkisini gösteren dolu, sokaklarda ve tarımsal alanlarda gözle görülür değişim yarattı.

yağış sonrası gökkuşağı görüntüleri:

Dolunun etkisini yitirmesinin ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi ve gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Ortaya çıkan manzara, vatandaşlar için etkileyici görüntüler sunarken, anlar kameralara yansıdı.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI ETRAFI BEYAZA BÜRÜDÜ