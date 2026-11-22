Tatvan'da sağanak sonrası günlük yaşam etkileniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, ilçe merkezinde birçok cadde ve sokağın su altında kalmasına neden oldu. Yoğun yağışın başlamasıyla birlikte ana yol ve yan sokaklarda büyük su birikintileri oluştu; bazı yollar adeta gölete dönüştü.

altyapı yetersizlikleri ve görülen zararlar:

Vatandaşlar, yağmur suyu drenaj hatlarının ve mazgalların yetersiz kaldığını belirtti. Biriken sular nedeniyle yayalar ilerlemekte güçlük çekerken işyerleri ve günlük ulaşım da olumsuz etkilendi. Vatandaşlar, yaşanan görüntülerin her sağanak sonrası tekrarlandığını ve sorunların geçici müdahalelerle çözülemeyeceğini vurguladı.

vatandaş talepleri ve beklenen gelişme:

İlçe sakinleri, düzenli temizlik yapılması ve altyapının güçlendirilmesi yönünde kalıcı adımlar atılmasını istiyor. Yetkili mercilerden doğrudan açıklama yer almasa da bölgedeki yağışların Bitlis genelinde yarın da devam edeceğinin bildirildiği kaydedildi; vatandaşlar olası yeni yağışlara karşı uyarılara ve önlemlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ.