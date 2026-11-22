COP31 kapanış oturumunda başkanın değerlendirmesi:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin 14’üncü günündeki kapanış oturumu öncesinde salon dışında yerli ve yabancı basına konuştu. Başkanlık olarak iki haftadır 'sonuç odaklı' bir yaklaşım benimsediklerini, uzlaşı sağlamak için gerekli gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kurum, hazırlanan metnin geniş bir uzlaşıya açık olduğunu, elektrifikasyon, fosil yakıtlardan çıkış yol haritası ve yenilenebilir enerjinin artırılması gibi başlıkları içerdiğini söyledi. Dubai atfıyla bağlantılı maddelerin de yol haritasını sürdürdüğünü ifade etti.

Metnin içeriği ve taraflar arasındaki çekişme:

Başkan Kurum metnin Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine uyumlu hedefler, karbon yakalama ve okyanuslar ile dağlar gibi konuları içerdiğini vurguladı. Buna karşın bazı ülkelerin 'bir kelimeye veya ifadeye takılarak' sürecin ilerlemesine engel olduğunu söyledi. Kurum, sürecin sonucunun artık tarafların takdiri olduğunu ve 196 ülkenin kararına saygı duyulacağını belirtti.

Kurum ayrıca hazırlanan Örtü Kararının mevcut emisyonları yüzde 30 azaltma potansiyeli taşıdığına işaret etti ve müzakere salonlarında karar alınamamasının küresel iklim etkilerini artırdığını kaydetti.

Çağrı: sorumluluk ve uygulama odaklı çalışma:

Basın mensuplarının yeni bir metin olup olmayacağı sorusuna Kurum, bundan sonra yeni bir metin hazırlanmayacağını, mevcut kararların uygulanacağını söyledi. Samimiyet, hakkaniyet ve birlikte gayret gösterilmesinin önemine dikkat çekti ve 'gayret göstermediğimiz durumda dünya daha da kötüye gidecek' uyarısında bulundu.

Başkanlık olarak herkesi dinlemeye, gerektiğinde yapılabilecekleri yapmaya hazır olduklarını belirten Kurum, hem kendi heyeti hem de Avustralya tarafının uzlaşı için çalıştığını, sürece destek olan ülkelere teşekkür ettiğini ifade etti. Son sözün ise tarafların olduğunu tekrar vurguladı ve umudun korunması gerektiğini söyledi.

COP31 BAŞKANI KURUM, COP31 ZİRVESİ'NİN 14'ÜNCÜ GÜNÜNDE ÖRTÜ KARARI'NIN OYLANACAĞI KAPANIŞ OTURUMU SIRASINDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.