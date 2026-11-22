Turnasuyu Kordon Park’ta sona yaklaşılırken

Ordu’nun Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Kordon Park projesinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yenileme kapsamında, parkın iki etabını birbirine bağlayacak taşıyıcı unsurlar montaj aşamasını geçti ve alanda son düzenlemeler yapılıyor. Projenin hedefi, bölgeyi vatandaşların günün her saati kullanabileceği kapsamlı bir yaşam merkezine dönüştürmek.

köprü montajı ve teknik ayrıntılar:

Parkın iki etabı 80 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir köprüyle birleştirilecek. Çelik montajı tamamlanan köprüde korkuluk ve aydınlatma sistemleri kuruldu; son olarak boya işlemleri gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri köprünün yaya ve bisiklet trafiğine açık hale getirildiğini belirtti. Bu bağlantı sayesinde parkın iki yakası arasında kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımı sağlanacak.

yeni sosyal donatılar ve bisiklet yolu:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, alanda incelemelerde bulunarak projenin kapsamını aktardı. Güler, Turnasuyu’nu Melet ile birleştirme çalışmalarının sürdüğünü ve bölgeye 5,5 kilometrelik bir bisiklet yolu kazandırılacağını söyledi. Park içinde kanatlı hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi, bir düğün salonu ve vatandaşların uygun fiyatlarla hizmet alabileceği Ayışığı Kafe gibi sosyal donatılar yer alacak.

Projeyle birlikte Turnasuyu Kordon Park’ın piknik alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor alanları bakımından güçlendirileceği; Gülyalı ve Ordu genelinde bölgenin yeni bir buluşma ve çekim noktası haline gelmesinin hedeflendiği bildirildi. Belediye, alanın 7 gün 24 saat kullanımına uygun şekilde planlandığını vurguluyor ve kalan küçük ölçekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından parkın halka açılacağını duyurdu.

BAŞKAN MEHMET HİLMİ GÜLER