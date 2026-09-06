Kaynarca'da hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan ev yangını maddi hasara neden oldu

Kaynarca'da yangının seyrine ilişkin detaylar:

Olay, Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesi'nde R.E.'ye ait iki katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuçları:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlandı. Yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı, ancak evde maddi hasar oluştu ve bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından soruşturmanın devam edeceği bildirildi.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE İKİ KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN BÖLGEDE KISA SÜRELİ PANİK OLUŞTU.