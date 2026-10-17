Kaynaşlı üreticilerine bilgi seferberliği: destekler ve kahverengi kokarca tehdidi

Kaynaşlı Eskiköy'de üreticilerle yerinde bilgilendirme

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere güncel uygulamalar ve sahadaki öncelikler hakkında kapsamlı bilgi verdi. Toplantıda tarımsal desteklerden başvuru süreçlerine, bitkisel ve hayvansal üretim uygulamalarından tarımsal sorunların çözüm yollarına kadar geniş bir gündem ele alındı.

bilgilendirmenin odağı:

Üreticilere, tarımsal desteklemeler ile bunların başvuru takvimleri ve şartları hakkında detaylar aktarıldı. Katılımcılar, üretim planlaması, verim artırıcı uygulamalar ve maliyet yönetimi konularında sorular yöneltti; ekipler, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri paylaştı. Toplantı, üreticilerin güncel politika ve destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

kahverengi kokarca uyarısı:

Programda ayrıca tarım alanlarında verim ve kaliteyi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele başlığı öne çıktı. Ekipler, zararlının bitkisel üretimde yaratabileceği olası etkiler konusunda üreticileri uyardı ve zararlı ile mücadelede bilinçli hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Üreticilerin zararlı tespitinde yetkili birimlerle iletişime geçmesi ve tavsiyelere göre hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticileri bilgilendirmeye ve tarımsal üretime yönelik saha çalışmalarına düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI ESKİKÖY MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARIMSAL DESTEKLEMELERDEN BAŞVURU TAKVİMLERİNE, ÜRETİM FAALİYETLERİNDEN KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELEYE KADAR BİRÇOK KONUDA BİLGİLENDİRME YAPTI.