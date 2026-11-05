Kayseri amatör sahalarında 3. hafta mücadeleleri başlıyor

kayseri süper amatör küme 3. hafta programı:

Kayseri Süper Amatör Küme 3. haftası, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak beş karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverler Argıncık Stadı ve Develi İlçe Stadı’nda takımlarını destekleme fırsatı bulacak.

bu haftanın öne çıkan noktaları:

Hafta genelinde toplam 5 karşılaşma yer alıyor ve ekipler zirve yarışında kritik puanlar için sahaya çıkacak. Kayseri Yolspor ise 3. haftayı maç yapmadan bay olarak geçecek. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yetkilileri tüm karşılaşmaların centilmence geçmesi temennisinde bulunarak sporseverleri tribünlere davet etti.

maç takvimi ve statlar:

8 Kasım 2026 Pazar

Saat: 13.00 / Erciyes Esen Makina FK - Kayseri Atletikspor

Saat: 13.00 / Büyük Toramanspor - G.O.Paşaspor

Saat: 15.00 / Kocasinan Ülküspor - Hacılar Erciyesspor

Saat: 15.00 / Döğergücü FK - Argıncıkspor

Saat: 14.00 / Develigücü FK - Amaratspor

Hafta sonu boyunca Argıncık ve Develi statlarında gerçekleşecek mücadeleler, bölge futbolu için önemli bir sınav niteliğinde olacak ve takımlar için puan hesabı haftanın belirleyici unsurlarından biri olacak.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 8. HAFTA HEYECANI 8 KASIM PAZAR GÜNÜ YAŞANACAK.