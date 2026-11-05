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Kayserispor'dan farklı galibiyetle 30 puana ulaştı

Kayserispor, TFF 1. Lig 13. haftasında evinde Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek ligde 9. galibiyetini aldı; 13 haftalık periyotta 30 puana ulaştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'dan farklı galibiyetle 30 puana ulaştı

Kayserispor evinde Muğlaspor’u 6-0 yendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 13. haftasında oynanan karşılaşmada evinde Muğlaspor’u 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı kırmızılılar sezonda 9. galibiyet sayısına ulaştı ve topladığı 30 puan ile 13 haftalık periyodu tamamladı.

iç saha performansı ve genel tablo:

Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde geride kalan 13 haftanın sonunda Kayserispor'un aldığı sonuçlar ve puan durumu takımın istikrarını gösteriyor.

kayserispor'un iç saha sonuçları:

Kayserispor'un evinde aldığı sonuçlar şu şekilde kayda geçti:
2. Hafta Kayserispor 2-0 Sivasspor
4. Hafta Kayserispor 1-2 Bursaspor
7. Hafta Kayserispor 4-0 İstanbulspor
9. Hafta Kayserispor 3-2 Manisa FK
11. Hafta Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor
13. Hafta Kayserispor 6-0 Muğlaspor

sıradaki rakip ve takvim:

Kayserispor, ligin 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Takımın iç saha performansı ve elde ettiği puan, önümüzdeki haftalarda da nasıl bir grafik çizeceğinin belirleyicisi olacak.

KAYSERİSPOR, BU SEZON 9. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

KAYSERİSPOR, BU SEZON 9. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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