Kayserispor'da gol yükünü Moreno ve Seferi üstleniyor

takımın gol profili:

TFF 1. Lig'de geride kalan 13 hafta sonunda Kayserispor ligin en skorer takımlarından biri konumunda. Sarı kırmızılılar bu süreçte 32 gol atarken, kalesinde sadece 9 gol gördü. Topladığı 30 puan ile lider Bursaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar.

gol yükü iki isimde:

Atılan toplam 32 golün 21'i iki oyuncunun katkısıyla geldi. Sezon başında transfer edilen Kolombiyalı Daniel Moreno takımın en golcüsü olarak 11 gole ulaşırken, Taulant Seferi ise 10 gol kaydetti. Her iki oyuncu da son oynanan Muğlaspor maçında gol atarak sorumluluklarını sürdürüyor.

sıralama ve savunma performansı:

Kayserispor'un skorer yapısı hücumdaki verimliliği gösterse de, gollerin büyük bölümünü iki ismin karşılaması takımın skor çeşitliliği açısından dikkat çekiyor. Savunmada ise az gol yemeleri takımın puan toplamasına doğrudan katkı sağlıyor; bu denge, lig sıralamasındaki konumlarını korumada belirleyici oluyor.

KAYSERİSPOR’UN GERİDE KALAN 13 MAÇTA ATTIĞI 32 GOLÜN 21’İNİ MORENO VE SEFERİ KAYDETTİ.