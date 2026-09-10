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Kayseri Atletikspor’a 21 yaşındaki pasör çaprazı Esra Çevik katıldı

Kayseri Atletikspor, 2005 doğumlu ve 184 santimetre boyundaki pasör çaprazı Esra Çevik'i kadrosuna katıp 1. Lig hedefini güçlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri Atletikspor’a 21 yaşındaki pasör çaprazı Esra Çevik katıldı

Kayseri Atletikspor transferini açıkladı

Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı, pasör çaprazı Esra Çevik ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp, genç oyuncunun önümüzdeki sezon mavi siyahlı formayı giyeceğini belirtti.

oyuncu profili:

Esra Çevik 2005 doğumlu ve 184 santimetre boyunda. 21 yaşındaki pasör çaprazının takıma hücum organizasyonlarında ve blok-düzenlerinde katkı sağlaması bekleniyor.

kulübün hedefi ve transfer stratejisi:

Kayseri Atletikspor, önümüzdeki sezon TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek; kulüp açıklamasında hedefin 1. Lig olduğu vurgulandı. Yönetim, genç ve fiziksel özellikleri güçlü oyunculara yönelerek yükselme hedefini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kulübün paylaşımında Esra Çevik'in kadroya katıldığı tebrik edilerek, transfer çalışmalarının sezon öncesi hız kesmeden devam ettiği duyuruldu.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN PASÖR ÇAPRAZI ESRA ÇEVİK’İ KADROSUNA...

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN PASÖR ÇAPRAZI ESRA ÇEVİK’İ KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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