Kartal evinde zirve için Erzurumspor FK sınavı

maç bilgileri ve lig tablosu:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumunda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 9 puan toplarken, averajla Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanla 15. basamakta bulunuyor.

iki takımın ligdeki geçmişi:

Beşiktaş ile Erzurumspor FK ligde daha önce 4 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 3 galibiyet alırken bir maç berabere sona erdi. Kartal, söz konusu maçlarda rakip ağları toplam 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü. İki takım arasındaki son lig randevusu 2020-2021 sezonunda oynandı ve Beşiktaş bu maçı 4-2 kazanmıştı.

beşiktaş'ın iç saha performansı:

Bu sezon Beşiktaş iç sahada kayda değer bir seri yakaladı. Trendyol Süper Lig’de 2 maç ve UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maç olmak üzere toplam 5 iç saha müsabakasını kazandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü; ev sahibi avantajını sürdürmek istiyor.

gol silahı ve kadro durumu:

Beşiktaş’ın forveti Dusan Vlahovic, görev aldığı 5 resmi maçta 4 gol kaydetti. 26 yaşındaki Sırp oyuncu, Çorum FK karşısında hat-trick yaparken, derbide Fenerbahçe ağlarını da havalandırdı. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny de takımlarına 3er gol katkısı sağladı.

Tek olumsuz haber ise sol bek Rıdvan Yılmazın sakatlığı oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan derbide sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 25 yaşındaki oyuncu, Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek. Rıdvan’ın sahalardan yaklaşık bir hafta uzak kalması bekleniyor; oyuncu, Fenerbahçe derbisiyle iki sezon aradan sonra gol sevinci yaşamış ve Avrupa kupalarında 2 asist kaydetmişti.

Her iki takım da sahaya belirgin hedeflerle çıkacak: Beşiktaş zirve mücadelesini sürdürmek, Erzurumspor FK ise puan kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Maç öncesi kadro dengeleri ve Vlahovic’in gol formu, buluşmanın belirleyici unsurları arasında öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA EVİNDE KARŞILAŞACAĞI ERZURUMSPOR FK İLE LİGDE 5. KEZ RAKİP OLACAK.