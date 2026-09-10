Kayseri kulübü genç kaleci Yağmur Karademir ile yollarını ayırdı

Kayseri'de kaleci ayrılığı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı 2008 doğumlu kaleci Yağmur Karademir ile yollarını ayırdı. Genç file bekçisi, sarı kırmızılı formayla 2 resmi maçta görev aldı ve kalesinde 4 gol gördü.

Kulübün açıklaması:

Kulüpten yapılan açıklamada, Samsun YABPA Yabancılar Pazarı Spor Kulübü’nden transfer edilen oyuncuya kulübe ve takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca transfer sürecindeki katkıları ve destekleri için YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz’e şükranlar iletildi.

Performans ve kısa değerlendirme:

Açıklamada Yağmur'a bundan sonraki kariyerinde başarı dilekleri iletilirken, kulüp genç oyuncunun takıma sağladığı katkının altını çizdi. Kısa süreli forma şansı ve alınan sonuçlar sürecin çerçevesini belirledi.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, KALECİ YAĞMUR KARADEMİR İLE YOLLARINI AYIRDI.