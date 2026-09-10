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Süper lig 5. hafta programı: açılış Beşiktaş, kapanış Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 5. haftası 12-14 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak; Beşiktaş açışta, Fenerbahçe Gaziantep'te kapanışı yapacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper lig 5. hafta programı: açılış Beşiktaş, kapanış Fenerbahçe

Süper Lig 5. hafta başlıyor:

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş - Erzurumspor FK maçıyla başlayacak. Karşılaşmalar 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi tarihlerinde oynanacak ve hafta boyunca dikkat çekici eşleşmeler izlenecek.

haftanın öne çıkan maçları:

Haftanın açılışında Beşiktaş evinde Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaşırken, haftanın kapanış müsabakası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı olacak.

tam program:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Hafta boyunca oynanacak karşılaşmalar, ligdeki dengeleri etkileyebilecek sonuçlara sahne olabilir; taraftarlar ve takımlar önemli puan mücadeleleri için sahaya çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE 5. HAFTA YARIN OYNANACAK BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR FK MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 5. HAFTA YARIN OYNANACAK BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR FK MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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