Süper lig 5. hafta programı: açılış Beşiktaş, kapanış Fenerbahçe

Süper Lig 5. hafta başlıyor:
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş - Erzurumspor FK maçıyla başlayacak. Karşılaşmalar 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi tarihlerinde oynanacak ve hafta boyunca dikkat çekici eşleşmeler izlenecek.
haftanın öne çıkan maçları:
Haftanın açılışında Beşiktaş evinde Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaşırken, haftanın kapanış müsabakası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı olacak.
tam program:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00 Samsunspor - Çorum FK
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
Hafta boyunca oynanacak karşılaşmalar, ligdeki dengeleri etkileyebilecek sonuçlara sahne olabilir; taraftarlar ve takımlar önemli puan mücadeleleri için sahaya çıkacak.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 5. HAFTA YARIN OYNANACAK BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR FK MAÇIYLA BAŞLAYACAK.
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