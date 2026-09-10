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Karşıyaka borç yükünü hafifletti: Vernon Carey dosyası 725 bin dolarla kapandı

Karşıyaka, Vernon Carey’nin faizlerle 1.466.337 dolara ulaşan alacak dosyasını 725.000 dolara indirdi; kulüp peşinat ödemesiyle transfer engelini kaldırdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka borç yükünü hafifletti: Vernon Carey dosyası 725 bin dolarla kapandı

Karşıyaka borç yükünü hafifletti: Vernon Carey dosyası 725 bin dolarla kapandı

Karşıyaka Basketbol, 2023-24 sezonunda formayı giyen Vernon Carey’ye ilişkin alacak dosyasında önemli bir çözüme ulaştığını açıkladı. Kulübün yaptığı duyuruya göre, faizlerle birlikte 1.466.337 Dolar seviyesine çıkan hak iddiası, yürütülen müzakereler sonucunda 725.000 Dolar olarak kesinleşti.

Anlaşmanın detayları:

Açıklamada süreçte oyuncu menajerleri ve uluslararası merciler nezdinde yürütülen görüşmelerin etkili olduğu vurgulandı. Kulüp, müzakereleri Sayın Selim Çınar tarafından yönetilen yoğun ve disiplinli bir çalışma sonucu sonuca bağlandığını belirtti. Bu çerçevede gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte dosya kaynaklı transfer engeli resmen kaldırıldı.

Karşıyaka’nın verdiği bilgiye göre; yönetim tarafından oluşturulan kaynaklarla 425.000 Dolar tutarında peşinat ödemesi yapılmış, böylece söz konusu dosyada kulübün önündeki engel kaldırılmıştır. Anlaşma neticesinde ilk açıklanan tutara göre 741.337 Dolar (36 Milyon TL) tutarında tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Kulübün açıklaması ve geleceğe etkisi:

Yapılan açıklamada, bu adımın yalnızca mali bir yükün hafifletilmesi olmayıp kulübün itibarını, bağımsızlığını ve geleceğini koruma yönünde atılmış stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Yönetim, benzer ağır dosyaları çözmeye devam edeceklerinin altını çizdi ve camiayı ile sponsor adaylarını kulübe destek olmaya çağırdı.

Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdürürken geçmiş dönemden devreden borçların yapılandırılmasına öncelik veriyor. Kulübün açıkladığı bu anlaşma, finansal hareket alanını genişleterek transfer ve sportif planlamada esneklik sağlaması açısından önem taşıyor.

Kulüp, kamuoyuna yaptığı çağrıda birlikte aşılmayacak engel olmadığını vurgulayarak, taraftarları ve paydaşları daha kenetlenmiş bir destek için davet etti.

VERNON CAREY

VERNON CAREY

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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