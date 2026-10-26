Kayseri gastronomi günleri şehir markasını güçlendirdi

Gastronomi dünyasından büyükşehir yönetimine övgü

4. Kayseri Gastronomi Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde düzenlenen programlarla gastronomi çevrelerinden tam not aldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere kentte kurulan etkinlik alanları ve gastronomi merkezleri, yerli ve yabancı şefler, gastronomi yazarları ile sektör temsilcilerinin beğenisini topladı. Katılımcılar, organizasyonun planlaması ve Kayseri’nin mutfak kültürünü geleceğe taşıma vizyonu için Büyükşehir’e teşekkür etti.

Kültür yolu gezisi: tarih, lezzet ve doğa bir arada:

Etkinlik kapsamında düzenlenen Kültür Yolu Gezisi ile misafirler, Kayseri’nin tarihî ve kültürel mirasını yerinde tanıdı. Program, Selçuklu Uygarlığı mirası ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi ziyaretiyle başladı; Saat Kulesi, tarihi Kayseri Kalesi ve Cami Kebir Ulu Cami gibi kent simgeleri de rotada yer aldı. Kayseri Kalesi içindeki Mülhem Restoran ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki Mutfak Sanatları Merkezi ise gezinin gastronomi durakları olarak katılımcılara sunuldu.

Gezi programının son bölümünde, Erciyes Dağı eteklerindeki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Hürmetçi Sazlığı ziyaret edildi. Katılımcılar burada doğal yaşamı gözlemledi ve bölgede özgürce dolaşan yılkı atlarını görme imkânı buldu; bu ziyaret, kentin sadece mutfakla sınırlı olmayan doğal ve kültürel zenginliklerini de öne çıkardı.

Gastronomi yatırımları ve uzman değerlendirmeleri:

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler, Kayseri mutfağının korunması ve özgün reçetelerinin nitelikli sunumlarla tanıtılması açısından önem taşıyor. Mutfak Sanatları Merkezi ve Mülhem, bu yaklaşımın somut örnekleri olarak gösterildi. Katılımcıların ortak görüşü, bu yatırımların Kayseri’yi gastronomi destinasyonu olarak güçlendirdiği yönünde oldu.

Etkinlikte söz alan isimler, Kayseri’nin lezzetlerini ve belediyenin çabalarını övdü. Gastronomi ve İletişim Stratejisti Zeynep Çelikkan Kakınç, bir kenti tanımanın en iyi yollarından birinin sofrasına oturmak olduğunu belirterek Kayseri mutfağının yaklaşık 6 bin yıllık geçmişine dikkat çekti. Şef Doğa Çitçi ve Harun Raşit Dönmez gibi isimler Mutfak Sanatları Merkezi ve Mülhem’de sunulan lezzetleri beğendiklerini ifade etti ve organizasyon dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Şef Memet Özer düzenin ve sunumların başarısını vurgularken workshop deneyiminden memnun kaldığını aktardı. Gastronomi yazarı Reha Tartıcı ise Kayserili olarak etkinlikte bulunmaktan memnun olduğunu, yatırımların Kayseri gastronomisi açısından değer taşıdığını belirtti. Şef Rafet İnce yerel lezzetler arasında pastırma, tatlılar, pideler ve fırın ağzı gibi örnekleri öne çıkarırken organizasyonun kalite seviyesine dikkat çekti.

Eyüp Kemal Sevinç ve Tolga Atalay gibi katılımcılar da Mülhem ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin konsept ve atmosferini övdü; Atalay, Kayseri mutfağının COP31 gündeminde yer almasının önemine işaret etti. Şef Asuman Kerkez ise gacer buğdayı, gilaburu, üzüm çeşitleri ve diğer yerel ürünleri örnek göstererek Kayseri’nin sürdürülebilir gastronomi potansiyeline vurgu yaptı.

Kayseri’nin gastronomi vizyonu ve gelecek hedefleri

Kayseri Gastronomi Günleri, sadece yöresel lezzetlerin tanıtılmasını sağlamakla kalmayıp gastronomi turizmini geliştirme, yerel ürünleri öne çıkarma ve kentin ulusal bilinirliğini artırma hedeflerine de hizmet ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalar; tarihî mirasın korunması, yerel değerlerin yaşatılması ve kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi açısından bütüncül bir yaklaşım sergiliyor.

Katılımcılar ve uzmanlar, Kayseri’nin geçen dört yıl içinde gastronomi alanında kayda değer bir gelişim gösterdiğini ve kentin her yıl üzerine koyarak ilerlediğini belirtti. Etkinlik sonrası dönüşlerde ortak değerlendirme, belediyenin yatırımlarının Kayseri’yi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür kıldığı yönünde oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 4. KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ, GASTRONOMİ DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN TAM NOT ALDI. KAYSERİ’NİN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜ, YEREL LEZZETLERİ VE GASTRONOMİ YATIRIMLARINI YAKINDAN TANIYAN ŞEFLER, GASTRONOMİ YAZARLARI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BAŞARILI ORGANİZASYONUNU VE KENTE KAZANDIRDIĞI GASTRONOMİ MERKEZLERİNİ TAKDİR EDEREK BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR ETTİ.