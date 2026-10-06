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Kayseri kadın'da yeni sayfa: kaptan Bahar Özen ayrıldı

Kayseri Kadın FK kaptanı 26 yaşındaki Bahar Özen ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı; oyuncunun yeni takımı birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri kadın'da yeni sayfa: kaptan Bahar Özen ayrıldı

Kayseri kadın'da yeni sayfa: kaptan Bahar Özen ayrıldı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde geride kalan 5. hafta itibarıyla takım kaptanı 26 yaşındaki Bahar Özen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılığın ayrıntıları:

Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın kadrosunda yer alan Bahar Özen, oynanan 5 maçın 4'ünde forma giydi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre ayrılık karşılıklı mutabakatla gerçekleşti ve oyuncunun yeni takımının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

Kulübün açıklaması:

Kulüp, konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teşekkürler Bahar Özen. Takımımızın kaptanlığını üstlenen oyuncumuz Bahar Özen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Formamız altında verdiği emek, mücadele, özveri ve takımımıza kattığı değerlerin yanı sıra; sahada ve saha dışında kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiği için Bahar’a teşekkür ediyoruz. Kaptanlık pazubandını taşıdığı süre boyunca takım arkadaşlarına öncülük eden, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen Bahar Özen’in kulübümüzde bıraktığı iz ve güzel hatıralar bizim için daima kıymetli olacaktır. Bugüne kadar formamız altında gösterdiği tüm emekler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Yolun açık olsun Kaptan. Her zaman bizim için güzel bir hatıran olacak"

Kulüp mesajında Bahar Özen'e emekleri için teşekkür edilirken, kaptanın takım içindeki rolü ve bıraktığı iz vurgulandı. Taraftarlar ve kulüp, Öz'en'e sonraki kariyerinde başarı dileklerini iletti.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, TAKIM KAPTANI BAHAR ÖZEN İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI...

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, TAKIM KAPTANI BAHAR ÖZEN İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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