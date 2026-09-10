Kayseri okuma kültürünü büyütüyor: kütüphane ziyaretlerinde ülke üçüncüsü

kayseri'de kütüphanecilikte yükseliş:

Kayseri, kütüphanelerden yararlanan kişi sayısında güçlü bir artış kaydederek gündemde. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursunun aktardığına göre, TÜİK 2025 verileri şehirde kütüphaneleri kullananların sayısının 2 milyon 192 bin 825 olduğunu gösteriyor ve bu rakam Kayseri'yi Türkiye genelinde üçüncü sıraya yerleştiriyor.

il halk kütüphanesi ve çalışma saatleri:

Kayseri Millet Bahçesi'nde hizmet veren İl Halk Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana haftanın 7 günü, sabah 08.30'dan akşam 23.00'e kadar açık bulunuyor. Dursun, kütüphanenin neredeyse her zaman yoğun olduğunu ve kullanıcıların düzenli olarak mekanları tercih ettiğini belirtiyor. Bu kapsamlı hizmet saatleri ve modern tesisler, kütüphanelerin ulaşılabilirliğini ve kullanım oranlarını doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

ilçe kütüphanelerinde dönüşüm ve yeni yatırımlar:

Yetkililer, Bakanlık, valilik, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle kente yeni ve modern kütüphaneler kazandırıldığını, mevcut yapıların da yenilendiğini vurguluyor. İncesu İlçe Halk Kütüphanesi tamamen yenilendi ve çalışmalarda sona gelindi; yetkililer muhtemelen önümüzdeki hafta hizmete açılacağını bildiriyor. Develi İlçe Halk Kütüphanesi için yürütülen çalışmalarda ise tefrişat aşamasına geçileceği ve yaklaşık 1.500 metrekarelik alanda hizmet verecek kütüphanenin kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

rakamlar ve hedefler:

Dursun, kütüphanelerden faydalanan kişi sayısının 2.192.825 olduğunu ve bu rakamın içinde mükerrer ziyaretlerin olabileceğini ancak aktif kullanıcı sayısının bu düzeyde kaydedildiğini belirtiyor. Kayseri'de yeni kütüphanelerin açılması ve mevcutlara yeni nesil kütüphanecilik uygulamalarının eklenmesiyle kullanıcı sayısını daha da artırma hedefi ön planda. Yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla yapılan yatırımların, şehirde okuma alışkanlığını güçlendirme amacına hizmet etmesi bekleniyor.

Genel olarak Kayseri'deki gelişme, fiziki mekânların yenilenmesi, geniş hizmet saatleri ve ilçe düzeyindeki yatırımlarla okuma kültürüne devlet ve yerel yönetim desteğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ DURSUN