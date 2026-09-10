Muratpaşa'da kültürler meydanda buluştu: yöreler renkler festivali komşu geceleriyle sürüyor

muratpaşa'da komşu ülkeler ve ege-marmara geceleriyle festival sürüyor

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürleri, yöresel lezzetleri, halk danslarını ve müziği Atatürk Kent Meydanı'nda buluşturmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde sahne alan etkinlikler, hem görsel hem işitsel zenginlik sundu; programda 83 hemşehri ve kültür derneği yer aldı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Tolga Çandar izleyicilerle buluştu.

komşu ülkeler gecesinde dans ve müzik

Festivalin 3. günündeki Komşu Ülkeler Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle başladı. Ardından bölgeye özgü ritmleri taşıyan Ahıska Dans Topluluğu sahne aldı. Gecede ayrıca Neveser Türk Müziği Korosu ile sanatçı Hadi Farshchi performans sergiledi; program, Hediye Kishipour'un dans gösterisiyle tamamlandı.

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, farklı kültürlerin birlikte yaşamasının önemine vurgu yaptı ve şu sözleri paylaştı: "Ne mutlu ki bize 10. Yöreler Renkler Festivali’nde yine bir aradayız. Antik çağın Pamfilya denilen topraklarındayız. Yani barış içinde, dostlukla yaşanan topraklardayız. Muratpaşa Belediyesi olarak komşularımızla birlikte bu ruhu sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yedi bölgemizden, kentlerden ve çevre ülkelerden gelen komşularımızla birlikte nereden gelirlerse gelsinler, Pamfilya ruhuyla birbirine saygıyla, anlayışla yaklaşan ve ‘Ne mutlu ki Muratpaşa’dayım’ dediğimiz günleri birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sağ olun, var olun."

ege-marmara gecesi ve türkü rüzgarı

Ege-Marmara Gecesi, yöreye özgü halk danslarıyla başladı. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, harmandalı, teke oyunları, hora, karşılama ve zeybek gibi Ege ile Marmara'ya ait figür ve ezgileri izleyiciye taşıdı. Gecede sahne alan isimler arasında Ateş Ali ve Ali Gündüz yer aldı; akşamın en dikkat çeken performanslarından biri ise Ege türküleriyle tanınan Tolga Çandar oldu. Çandar'ın repertuarı, Antalyalıları Ege ezgileriyle buluşturdu ve geceye ayrı bir renk kattı.

Festival boyunca program akışı içinde, geceyi temsil eden hemşehri ve kültür derneklerine katkılarından dolayı plaket takdimleri gerçekleştirildi ve derneklerin stantları ziyaretçilerden ilgi gördü.

program ve ziyaret bilgileri

Festival, 9 gün sürecek ve 13 Eylül'de sona erecek. Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yemekler, el emeği ürünler, gelenekler ve kültürel değerler etkinlik alanında tanıtılmaya devam edecek. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 12.00-23.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Festival programı kapsamında her akşam saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun geceye özel yöresel halk dansları gösterileri gerçekleştirilecek; gösterilerin ardından farklı sanatçıların konserleri Atatürk Kent Meydanı'na renk katacak.

83 HEMŞEHRİ VE KÜLTÜR DERNEĞİNİN KATILDIĞI FESTİVALDE, TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI TOLGA ÇANDAR DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU.