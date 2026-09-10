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Kültürpark'ta şiir, tarih ve tatların sergisi: 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilgi odağı

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Kültürpark sergileri ilgi çekiyor; Nâzım Hikmet seçkisi, Kültürpark 90 Yaşında ve İzmir mutfağı temaları öne çıkıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürpark'ta şiir, tarih ve tatların sergisi: 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilgi odağı

Kültürpark sergileri ziyaretçi ilgisini topluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonuyla açılan 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür ve sanat programıyla ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Kültürpark içindeki sergi alanları fuar boyunca yoğun ziyaretçi trafiği yaşıyor ve kent belleğini, edebiyatı ile gastronomiyi bir araya getiren içerikler öne çıkıyor.

ROMANTİKA: Nâzım Hikmet’in yaşamı ve sanatı:

Kültürpark Atlas Pavyonu'nda izleyiciyle buluşan ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi, Nâzım Hikmet'in yaşamını ve sanatını kapsamlı bir seçkiyle anlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ve Folkart yapımcılığında hazırlanan sergi, Türkiye çapında açılmış en kapsamlı Nâzım Hikmet sergilerinden biri olma niteliği taşıyor. Ziyaretçiler, şairin portreleri, el yazmaları, şiir kitapları, kişisel eşyaları ve çeşitli görsel materyaller aracılığıyla yakından tanışma fırsatı buluyor.

Kültürpark'ın belleği ve gastronomi anlatıları:

Kültürpark 90 Yaşında sergisi, Kültürpark'ın 90 yıllık geçmişini kent yaşamındaki yeriyle birlikte fotoğraflar, belgeler ve farklı materyaller üzerinden aktarıyor. 5 Eylül'de açılan sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek ve İzmir'in simge mekanının bellekteki yolculuğuna ışık tutuyor. Aynı alanda, Göl Gazinosu'nda yer alan Açılışa Doğru sergisi ise İzmir Mutfak Müzesi'nin kuruluş öyküsünü ve kentin zengin gastronomi mirasını ele alıyor; ziyaretçilere mutfak kültürünün tarihi bir perspektifini sunuyor.

Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde sergilenen Sanat Durakları: Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu ise yaklaşık 30 yıllık bir birikimi çağdaş Türk resminin farklı dönemlerinden eserlerle buluşturuyor. Sergi, fuarın sanat durakları arasında yer alıyor ve 21 Eylül 2026 tarihine dek ziyaret edilebilecek.

Genel olarak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki sergiler, edebiyat, kent tarihi ve gastronomi ekseninde çeşitlenen içerikleriyle hem yerel hem de fuar ziyaretçisi kitlesinin dikkatini çekiyor; Kültürpark boyunca süren bu program, fuara gelenlere birden çok alanda zenginleşen kültürel deneyimler sunuyor.

KÜLTÜRPARK’IN FARKLI NOKTALARINDA YER ALAN SERGİLER, FUAR ZİYARETÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ...

KÜLTÜRPARK’IN FARKLI NOKTALARINDA YER ALAN SERGİLER, FUAR ZİYARETÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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